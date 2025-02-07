【アキバホビー】東方Project「アクリルキーホルダー」「ゆるっととうほうシリーズ トレーディング缶バッジ」他新作を発売！アキバホビー通販他にて受注開始！

株式会社イザナギ

これまでに複数のラインナップをリリースしてきました「東方Project」より「アクリルキーホルダー」「ゆるっととうほうシリーズ トレーディング缶バッジ」「キャラクターアクリルスタンド」の新商品です。

今回ご紹介する商品は、アキバホビー各店および国内各販売店様、また販売協力店様にて発売を予定しております。

【ご予約はこちらから】(https://shop.akbh.jp/collections/202504-touhou-akibahobby-newproduct)

・東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 10種

【製品情報】

メーカー名 ：アキバホビー／株式会社イザナギ

商品名 ：東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう

サイズ ：約9×9cm

illust ：60枚

素材 ：アクリル

価格 ：1,430円(税込)

Made in Japan

一般発売予定 ：2025年04月(一部店舗で先行販売予定)

※イメージ画像は制作中のものとなり、実際の商品とは一部異なる場合がございます。

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 163 博麗霊夢 三月精Ver.

https://shop.akbh.jp/products/4580371418780

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 164 魂魄妖夢 Ver.3

https://shop.akbh.jp/products/4580371418797

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 165 八雲藍 Ver.2

https://shop.akbh.jp/products/4580371418803

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 166 古明地さとり Ver.3

https://shop.akbh.jp/products/4580371418810

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 167 多々良小傘 茨歌仙Ver.

https://shop.akbh.jp/products/4580371418827

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 168 村紗水蜜

https://shop.akbh.jp/products/4580371418834

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 169 姫海棠はたて

https://shop.akbh.jp/products/4580371418841

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 170 菅牧典

https://shop.akbh.jp/products/4580371418858

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 171 饕餮尤魔

https://shop.akbh.jp/products/4580371418865

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 172 天火人ちやり

https://shop.akbh.jp/products/4580371418872

【ラインナップ】

・博麗霊夢 三月精Ver.

・魂魄妖夢 Ver.3

・八雲藍 Ver.2

・古明地さとり Ver.3

・多々良 小傘 茨歌仙Ver.

・村紗水蜜

・姫海棠はたて

・菅牧典

・饕餮尤魔

・天火人ちやり

東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 163 博麗霊夢 三月精Ver.東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 164 魂魄妖夢 Ver.3東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 165 八雲藍 Ver.2東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 166 古明地さとり Ver.3東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 167 多々良小傘 茨歌仙Ver.東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 168 村紗水蜜東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 169 姫海棠はたて東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 170 菅牧典東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 171 饕餮尤魔東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 172 天火人ちやり

・東方Project ゆるっととうほうシリーズ トレーディング缶バッジ Vol.3 illust.60枚

【製品情報】

メーカー名 ：アキバホビー／株式会社イザナギ

商品名 ：東方Project ゆるっととうほうシリーズ トレーディング缶バッジ Vol.3 illust.60枚

サイズ ：56mm×56mm

素材 ：鉄

illust ：60枚

価格 ：1BOX(10パック入) 4,400円(税込)

1パック 440円(税込)

Made in Japan

一般発売予定 ：2025年04月(一部店舗で先行販売予定)

※1BOXご購入で全ての絵柄が揃います。

※イメージ画像は制作中のものとなり、実際の商品とは一部異なる場合がございます。

■東方Project ゆるっととうほうシリーズ トレーディング缶バッジ Vol.3 illust.60枚

https://shop.akbh.jp/products/4580371419138

【ラインナップ：全10種】

・アリス・マーガトロイド

・レミリア・スカーレット

・フランドール・スカーレット

・稀神サグメ

・小悪魔

・神綺

・大妖精

・藤原妹紅

・魅魔

・本読み妖怪

東方Project ゆるっととうほうシリーズ トレーディング缶バッジ Vol.3 illust.60枚・東方Project キャラクターアクリルスタンド 3種

【製品情報】

メーカー名 ：アキバホビー／株式会社イザナギ

商品名 ：東方Project キャラクターアクリルスタンド

サイズ ：

・本体：約H135～150mm×W105～112mm

・台座：約H50mm×W70mm

※サイズはキャラクターによって異なります。

素材 ：外袋 / PP 本体 / アクリル

価格 ：各2,530円(税込)

Made in Japan

一般発売予定 ：2025年04月(一部店舗で先行販売予定)

※イメージ画像は制作中のものとなり、実際の商品とは一部異なる場合がございます。

■東方Project キャラクターアクリルスタンド 27 霧雨魔理沙 illust.まさる.jp

https://shop.akbh.jp/products/4580371419329

■東方Project キャラクターアクリルスタンド 28 アリス・マーガトロイド illust.まさる.jp

https://shop.akbh.jp/products/4580371419336

■東方Project キャラクターアクリルスタンド 29 パチュリー・ノーレッジ illust.mirimo

https://shop.akbh.jp/products/4580371419343

【ラインナップ】

・霧雨魔理沙 illust.まさる.jp

・アリス・マーガトロイド illust.まさる.jp

・パチュリー・ノーレッジ illust.mirimo

東方Project キャラクターアクリルスタンド 27 霧雨魔理沙 illust.まさる.jp東方Project キャラクターアクリルスタンド 28 アリス・マーガトロイド illust.まさる.jp東方Project キャラクターアクリルスタンド 29 パチュリー・ノーレッジ illust.mirimo

【ご予約はこちらから】(https://shop.akbh.jp/collections/202504-touhou-akibahobby-newproduct)

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【販売予定店舗】

アキバホビー通信販売（通販）

https://shop.akbh.jp/

アキバホビー秋葉原店（店舗）

https://shop.akbh.jp/pages/shop-akihabara-info

アキバホビー池袋店（店舗）

https://shop.akbh.jp/pages/shop-ikebukuro-info

あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

あみあみ各店

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

アニメイトオンラインショップ

https://www.animate-onlineshop.jp/

アニメイト各店

http://www.animate.co.jp/

他販売協力店各店

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【著作権表記】

(C)上海アリス幻樂団

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【アキバホビーについて】

秋葉原と池袋のでかいスピーカーがあるお店です！東方Project・ドールズフロントライン・海外ゲームグッズなどのアイテムを中心に、フィギュア、音楽CD、ゲーム、書籍など幅広く取り揃えています。東方旧作キャラのグッズも展開中。

・アキバホビー通信販売部

https://shop.akbh.jp/

・アキバホビー秋葉原店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-6 千住ビル7 6F

https://shop.akbh.jp/pages/shop-akihabara-info

・アキバホビー池袋店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル 2Ｆ

https://shop.akbh.jp/pages/shop-ikebukuro-info

・アキバホビー台北三創店

台北市中正區市民大道三段2號 6F

https://shop.akbh.jp/pages/shop-taipei-info

・提携販売店様募集中

アキバホビーでは本製品他を販売していただける、提携販売店様を募集しております。

詳しくは弊社サイトにてお問い合わせください

https://shop.akbh.jp/pages/b2b





