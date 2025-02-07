壁際にスッキリ設置。「置くだけ簡単」モニタースタンドの新色を2月7日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、耐荷重10kgまで最大32インチのモニターに対応した、誰でも簡単に設置が可能なモニタースタンドの新色「100-LAD002W（ホワイト）」を発売しました。
おすすめポイント
・耐荷重10kgまで最大32インチのモニターに対応
・高さや角度を自由に調整できる
・薄型台座と取り外し可能なブラケットで設置も簡単
掲載ページ
モニタースタンド ディスプレイスタンド 1画面 最大32インチ 高さ調整対応 耐荷重10kg
型番：100-LAD002W 販売価格：4,800円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-LAD002W
特長を動画で見る
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ubk_G0eCAiU ]
商品特長
●モニターサイズに合わせた高さ調整
最大32インチのモニターに対応するこのスタンドは、35.5～55.5cmまでの高さ調整が可能です。10段階の調整で、座ったままで最適なモニター位置を簡単にセットできます。作業中の首や目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。
●柔軟な角度調整で視界を最適化
モニターを上下に±45度、左右に±45度調整できます。さらに360度回転も可能で、複数人でモニターを共有する際も便利です。角度調整を駆使して、あらゆる作業やプレゼンテーションに対応できます。
●スリムで安定した設計
薄型の台座で、デスク周りをすっきりと整理できます。それでいて耐荷重は10kgまで対応しており、32インチ程度のモニターやテレビも安全に設置ができます。安定感のある設計で、長時間の使用でも安心です。
●簡単取り付けで手軽に導入できる
付属のネジとワッシャーを使って、誰でも手軽に設置できます。ブラケットは取り外しが可能で、気軽にモニターの取り付けや取り外しが行えます。
●デザインと機能性の両立
シンプルでスタイリッシュなホワイトカラーのデザインは、どんなオフィスや自宅のデスクにもぴったり。機能性とデザインを両立させたこのスタンドは、実用性だけでなく、インテリアにも配慮しています。
商品詳細
画像素材
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/100-LAD002W
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