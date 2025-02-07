「AutoReserve」がイタリア全土のトラットリアからリストランテまで予約可能に ! AIが導く本場イタリア料理の世界

株式会社ハロー

株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区恵比寿1-21-8 VORT恵比寿III 2F、代表取締役：播口友紀）は、AIによるレストラン予約サービス「AutoReserve」にスペインのレストラン情報の掲載を新たに開始いたしました。

これにより、イタリア語が分からなくても、ミシュランガイド掲載店から地元で愛される小さなトラットリアまで、簡単に予約できるようになります。本場のパスタ、ピッツァなど、イタリア料理の真髄を存分に楽しむチャンスが広がります。

掲載開始の背景

2024年トップ100都市デスティネーション・インデックス（Top 100 City Destinations Index 2024）の最新データによると、2024年の世界のおける海外旅行者数2024年9月のイタリアへの日本人訪問者数は過去最高を記録し、単月での訪問者数の4位と5位にイタリアのローマとミラノがランクインしており、どちらも例年から大きく順位を上げており、引き続き2025年も持続的な成長が見込まれています。

日本とイタリア間の航空路線の拡充などによる日本人旅行者の増加に応えるべく、AutoReserveはイタリア全土の厳選されたレストラン約12万件の予約サービスを提供いたします。

出展元：[トラベルボイス]、 [世界の観光都市ランキング2024発表、東京はついにトップ3入り、要因は手ごろな価格と優れたインフラ、首位はパリで4年連続 ―ユーロモニター調査]［https://www.worldshopping.biz/blog/visitors-statistics-202409](https://www.worldshopping.biz/blog/visitors-statistics-202409)

イタリアの人気レストラン情報

イタリア旅行には欠かせない、各地域の特色あるレストラン情報を紹介します。

【ローマ】2025年最新おすすめレストラン10選(https://autoreserve.com/ja/lists/CrNgg4BXkw2p1k1HQAXv?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250206001)

【ローマ】コロッセオ近くの伝統的なローマ料理店

Pasqualino al Colosseo(パスカリーノ・アル・コロッセオ)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/nF1HbXpwiYmF5wF3dWMW?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250206002)

【ローマ】トラステヴェレ地区の地元民に人気のトラットリア

29Da Enzo Al 29(ダ・エンツォ・アル・29)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/yxTHid3d8LZzkvxUtUB7?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250206003)

【フィレンツェ】2025年最新おすすめレストラン10選(https://autoreserve.com/ja/lists/VEetTBvVPdaEtLosrYWB?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250205004)

【フィレンツェ】トスカーナ料理の名店

La Buchetta Food & Wine(ラ ブケッタ フード＆ワイン レストラン)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/vrT9NmmmJ2JJq1tU9Qzi?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250206005)

【ヴェネツィア】2025年最新おすすめレストラン10選(https://autoreserve.com/ja/lists/kCRGewxHtsiwzWdsrkdY?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250205006)

【ヴェネツィア】サンマルコ広場周辺の絶景レストラン

Restaurant Terrazza Danieli(レストラン・テラッツァ・ダニエリ)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/rA3HeMpADn95L6kDiaVV?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250206007)

【ヴェネツィア】リアルト市場近くの新鮮シーフードレストラン

Trattoria alla Maddalena(トラットリア アッラ マッダレーナ)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/RvxhyMM2qxFCedDrQWtm?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250206008)

【ミラノ】2025年最新おすすめレストラン10選(https://autoreserve.com/ja/lists/ctMc1cXw28CXeNoU3nV5?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250205009)

【ミラノ】ファッション街ブレラ地区の洗練されたダイニング

Bauscia Brera Milano(バウシャ・ブレラ・ミラノ)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/idaFdzApUkXgnem7nqjg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250206010)

【ミラノ】ナヴィリオ運河沿いのトレンディなレストラン

El Brellin(ブレリン)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/reUsteZBbCgDT9KgZVhL?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250206011)

◆AutoReserveとは

AutoReserveは、AIによって日本国内および海外のレストラン予約を行うサービスです。

予約可能なレストラン数は250万件を超え、店舗の営業時間外でも、AutoReserveから行きたいお店を探しオンラインで予約が可能。

移動中や仕事中でお店の営業時間内に予約ができない、外国語話者や聴力に支障があって電話で予約ができない、といったレストラン予約の障壁を解消します。

AutoReserveを開く :https://autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250205012AutoReserveホームページに遷移します。

AutoReserveでは、飲食店向け業務支援サービス「Respo by AutoReserve」への送客を無料で行なっており、Respoの予約台帳も無料でご利用いただけます。（ホームページ(https://autoreserve.com/ja/for_restaurants?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202412vn)）

◆株式会社ハローについて

株式会社ハローは “Goodbye past, Hello future.” をミッションに掲げ、AIを根幹に置いてプロダクトを設計する”AI-First Products”の理念のもとで各プロダクトを展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/36_1_53c84696dcfd22a0fff5abef988eb280.jpg ]

◆関連メディア

AutoReserve：https://autoreserve.com/

Respo：https://autoreserve.com/for_restaurants

HelloX：https://www.hellovoice.ai/

会社公式note：https://note.com/helloinc/