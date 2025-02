マーレジャパン株式会社

・ 共同株主であるLangfang Jinrun Technology Group Co ., Ltd.が28.5%、

Langfang State-owned Assets Business Co., Ltd.が11.5%の株式を取得

・ MAHLEと株式取得者は2025年1月27日に取得契約に署名

・ 取引は規制当局の承認を受け、2025年上半期に完了する予定

ドイツの自動車部品サプライヤーであるMAHLEは、Langfang Kokusan Electric Co ., Ltd.の少数株主持分の株式40%(共同株主であるLangfang Jinrun Technology Group Co ., Ltd.が28.5%を取得、Langfang State Owned Assets Business Co ., Ltd.が11.5%を取得)を売却いたします。 三社は、2025年1月27日に本契約に署名いたしました。 Langfang Kokusan Electric Co ., Ltd.は、自動車産業やレジャー産業向けにモーター、発電機などの電気製品を製造しています。 本取引は規制当局の承認を経て、2025年上半期に完了する予定です。

MAHLEは2015年にLangfang Kokusan Electric Co., Ltd.の40%の株式を取得しました。共同出資者は、中国のLangfang GoldRain Technology Group Co ., Ltd.(27.5%)、中国のLangfang State-owned Assets Business Co., Ltd.(22.5%)と日本のOkaya & Co., Ltd.(10%)です。 Markus Kapaun(Member of the MAHLE Group Management Board and CFO)は、「少数株主であることを踏まえ、長期的なポートフォリオ管理とMAHLEの戦略的位置付けを検討し、株式を売却することを決定しました。 中国の共同株主二社に株式を売却することで、Langfang Kokusan Electricは中国での事業を継続し、未来に大きな貢献をもたらすことができるでしょう」と述べました。MAHLEの中国向け電動化戦略は、この取引の影響を受けることなく継続いたします。

本プレスリリースはMAHLE Newsroomにてご覧いただけます。

https://newsroom.mahle.com/press/en/

