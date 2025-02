ComplexCon Hong Kong 2025で『NJZ』が初パフォーマンス！

株式会社ヴァイナル

アメリカ・ニューヨークを拠点とするメディア「Complex(コンプレックス)」が主催する第2回「ComplexCon Hong Kong(コンプレックスコン香港)」は、2025年3月21日~23日の3日間にわたり開催するコンサートシリーズ「Complex Live(コンプレックスライブ)」の最終日のヘッドライナーとして、NJZ(NewJeans)が出演することを発表します。

グループのメンバーであるMinji(ミンジ)、Hanni(ハニ)、Danielle(ダニエル)、Haerin(ヘリン)、Hyein(ヘイン)の5人は、グループ名を『NJZ(エヌジェイジー)』に変更し、新たに活動することを正式に発表しました。NJZとしての初めてのパフォーマンスを「コンプレックスコン香港」で披露します。

デビュー以来、NewJeansは瞬く間にZ世代に最も影響力のある革新的なグループの一つとなりました。音楽チャートを席巻するヒット曲と独自のスタイルで、世界の音楽シーンに新たな旋風を巻き起こしています。

デビューアルバム『NWJNS』は、Melon史上最もストリーミングされたガールズグループのアルバムとなり、5億5520万回の再生を突破。また、デビューシングルはSpotifyで6億回以上のストリーミングを記録しました。

2024年には、「Billboard Women in Music Awards」において、K-POP女性アーティストとして初めて「Group of the Year」を受賞。さらに、2023年には「Billboard Music Awards」で「Top Global K-POP Artist」賞を獲得し、「MAMA Awards」と「Melon Music Awards」では「Artist of the Year」に輝くなど、その実績を次々と打ち立てています。

「Complex China」のCEO兼創設者であり、「コンプレックスコン香港」の主催者でもある Bonnie Chan Woo(ボニー・チャン・ウー)は、次のように述べています。

「今年の『コンプレックスコン香港』のステージにNJZを迎えることができ、とても嬉しく思います。NJZはデビュー当初から、独特のY2Kサウンドとノスタルジックなスタイルで観客を魅了し、K-POP界の先駆者として際立った存在感を示してきました。彼女たちのアプローチは、国際的なガールズグループであることの意味を再定義し、音楽シーンに新鮮でユニークなエネルギーをもたらしました。このステージは、彼女たちのアーティスティックな進化における新たな重要な章となるでしょう。」

NJZのメンバーであるMinjiも次のようにコメントしています。

「NJZとして初めてステージに立ち、ファンの皆さんとまた時間を過ごせることにワクワクしています。このステージは私たちにとって大切な瞬間です。ファンの皆さんとともに新たな冒険をスタートさせ、世界に新しい音楽を届けられることを楽しみにしています。」

今年の「Complex Live」には、初日のヘッドライナーを務めるMetro Boomin(メトロ・ブーミン)を筆頭に、アメリカ、中国、韓国、日本、香港から優れた才能を持つアーティストが続々と出演します。

3月21日(金)

Metro Boomin(メトロ・ブーミン) - アメリカ

Quavo(クエイヴォ) - アメリカ

Digi Ghetto(ディジ・ゲットー) - 中国

THOMEBOYDONTKILL(トムボーイドントキル) - 中国

MC Jin(MC ジン) - アメリカ

3月22日(土)

ZICO(ジコ) - 韓国

B.I(ビー・アイ) - 韓国

CHANGMO(チャンモ) - 韓国

Lil Moshpit(リル・モッシュピット) - 韓国

Sik-K(シック・ケイ) - 韓国

3月23日(日)

NJZ(エヌジェイジー) - 韓国

Shuzo(シュウゾウ) - 日本

JACE(ジェイス) - 香港

\ellow Bucks(イエローバックス) - 日本

ComplexCon香港 2025 開催概要

開催日: 2025年3月21日(金)~23日(日)

会場: AsiaWorld-Expo(香港)

出演者:NJZ(Minji, Hanni, Danielle, Haerin, Hyein)ほか

PR連絡先: VINYL Inc. / 小池裕貴 (pr.japan@complexconhk.com)

About ComplexCon

「ComplexCon」は、スタイル、スニーカー、ポップカルチャー、音楽、アート、フード、イノベーションを融合させた画期的なフェスティバル&展示会です。クリエイティブな才能が集結し、文化を形成する最新のトレンドやアイデアを祝う週末のイベントとして、影響力のあるブランドの限定リリース、没入型の体験、示唆に富んだパネルディスカッション、圧倒的なライブパフォーマンスを提供します。

2016年にアメリカ・カリフォルニア州ロングビーチで初開催して以来、「ComplexCon」はインバウンド観光客を呼び込み、消費を促進することで経済的な相乗効果を生み出す年次イベントとなっています。2024年3月22日~24日に開催した「ComplexCon Hong Kong 2024」は、シリーズ第8回目にして初の国際版となりました。詳しくは、complexconhk.com(https://www.complexconhk.com/) をご覧ください。

About Complex China

「Complex China(コンプレックスチャイナ)は、中国本土における「Complex」のライセンスパートナーです。「Complex」は、いま注目すべき人物、ブランド、新たなトレンドを支持し、次に流行するものを発信しながら、消費者向けのユニバースを築いています。ポップカルチャー&スタイル(Complex Chinese)、音楽発掘(Pigeons & Planes)、スニーカーニュース(Sole Collector)、文化を祝うフェスティバル(ComplexCon)といった分野において、業界をリードし続けています。

『SV Vision』は、中国本土および香港・マカオにおける「Complex」のIPの独占運営者であり、『SV Vision Limited』の子会社である『SV Two』がその役割を担っています。

今後も「コンプレックスコン香港」に関する最新情報をお届けします。詳細や最新ニュースは、complexconhk.com(https://www.complexconhk.com/) をチェックしてください!