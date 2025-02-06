無料オンラインセミナー「大学教育フォーラム2025」
チラシPDFのダウンロードURL https://www.datapacific.co.jp/common/pdf/pr/20250306forum.pdf
教育システム・ソフトウェアの開発で、「教育の質の向上」を目指す日本データパシフィック株式会社（本社：東京都国立市、代表取締役：平 治彦）は、ラーニングアナリティクスシステムについて、電気通信大学の事例をご紹介する「大学教育フォーラム2025」を開催いたします。
【講演概要】
ここ数年で大学におけるeラーニングの活用が定着しました。次の段階として蓄積されたデータを活用して学習者や教員へのフィードバックや可視化を行うLA(Learning Analytics)が注目されています。本フォーラムでは、電気通信大学におけるLAの取り組みや成果についてご紹介いたします。
【開催概要】
■開催日時・定員
開催日：2025年3月6日（木）15：00～16：20 オンライン開催
参加対象者：大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高校等の教育機関に所属する教職員
定員：300名 （先着順）
申込み締め切り：2025年3月3日（月）
主催 日本データパシフィック株式会社
共催 三谷商事株式会社
■参加費：無料
■プログラム
第1部 15時05分～16時05分
「電気通信大学におけるラーニングアナリティクスシステムの運用と成果」
電気通信大学 eラーニングセンター 高木正則 准教授
質疑応答含めて 60分程度
第2部 16時05分～16時20分
「電気通信大学様ご採用！学習分析システムCampusLAのご紹介」
三谷商事株式会社 情報システム事業部 文教営業部 森 美都子
閉会の挨拶 日本データパシフィック株式会社
■申込み方法
下記URLまたは右記QRコードよりお申込み下さい
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【日本データパシフィック株式会社について】
1985年の創立以来、タイピング練習ソフト「TypeQuick」をはじめ、大学、高等学校向けの授業支援システム「WebClass」やeラーニング教材「U-Assist」などを開発・販売しています。
時代や環境によって変革していく教育という分野において、学生、学校の両方に寄り添ったシステム・コンテンツを提供するべく、教育を考える企業として、学び続ける姿勢「ラーニング・カンパニーでありたい」をスローガンに掲げ、日々、教育の質の向上に貢献しています。
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