LF Research & SPDX レポート「SPDX 3.0を用いたAI部品表 (AI BOM) の実装」を公開
The Linux Foundation Japan
LF Research & SPDX レポート「SPDX 3.0を用いたAI部品表 (AI BOM) の実装」
- 日本語版 : SPDX 3.0を用いたAI部品表 (AI BOM) の実装(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/02/ai-bom-jp/)
- オリジナル (英語) : Implementing AI Bill of Materials (AI BOM) with SPDX 3.0(https://www.linuxfoundation.org/research/ai-bom)
- Karen Bennet
- Gopi Krishnan Rajbahadur
- Arthit Suriyawongkul
- Kate Stewart
LF Research & SPDX レポート「SPDX 3.0を用いたAI部品表 (AI BOM) の実装」
LF ResearchとSPDXにより作成されたレポート「Implementing AI Bill of Materials (AI BOM) with SPDX 3.0」の日本語版「SPDX 3.0を用いたAI部品表 (AI BOM) の実装」が公開されました。
全レポートは、こちらからダウンロードできます :
- 日本語版 : SPDX 3.0を用いたAI部品表 (AI BOM) の実装(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/02/ai-bom-jp/)
- オリジナル (英語) : Implementing AI Bill of Materials (AI BOM) with SPDX 3.0(https://www.linuxfoundation.org/research/ai-bom)
ソフトウェア部品表 (SBOM) は、プロジェクトのソフトウェア サプライ チェーンにさらなる透明性とセキュリティを導入するために、規制分野や技術分野でますます重要なツールになりつつあります。
人工知能 (AI) プロジェクトは、ソフトウェアのセキュリティ以外にも特有の課題に直面しているため、部品表に対してより広範なアプローチが必要です。このレポートでは、SBOMを拡張したAI-BOM の概念（アルゴリズム、データ収集方法、フレームワークとライブラリ、ライセンス情報、標準コンプライアンスなど）を紹介します。
著者
- Karen Bennet
- Gopi Krishnan Rajbahadur
- Arthit Suriyawongkul
- Kate Stewart
日本語版翻訳協力：小笠原徳彦