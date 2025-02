AIパーソナライズ販促でDXを加速する店舗向けCX（顧客体験）プラットフォーム「GMOマーケティングコネクト」提供開始【GMOコマース】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループの店舗向けCX(顧客体験)向上ソリューション事業を展開するGMOコマース株式会社(代表取締役社長:山名 正人、以下、GMOコマース)は、2025年2月6日(木)より、AI搭載の店舗向けCX(顧客体験)プラットフォーム「GMOマーケティングコネクト」の提供を開始いたします。

「GMOマーケティングコネクト」は、AIが顧客データ(アンケートやアクセスログなど)を分析し、顧客の購入可能性に応じた商品レコメンドや、類似顧客へのパーソナライズ配信を可能にすることで、店舗の売上向上を支援するCX(顧客体験)プラットフォームです。

また、国内初(※1)の機能としてLINE、公式アプリ、メール、Instagramの4つの主要マーケティングチャネルの使い分けを効率化する機能と、さらに競合店舗の来店状況の分析機能を搭載しました。これにより、最適なタイミングでの販促アプローチが可能となり、店舗のマーケティングDX推進と、業務効率化に貢献します。

(※1)国内主要店舗向けマーケティングツール会社を比較(2025年1月時点、当社調べ)

【「GMOマーケティングコネクト」について】(URL:https://www.gmo-c.jp/lp/marketing-connect/)

■背景

近年、小売・飲食などの店舗事業者では顧客接点の多様化が進んでいます。店舗での直接的な接点に加え、公式ウェブサイトやアプリ、SNS、メールなど、オンライン接点を活用する機会が増え、顧客は複数のチャネルを行き来しながら情報収集や購入を検討するようになりました。このため、実店舗とオンライン接点を横断した一貫性のある買い物体験が重視されます。

また、自社が保有する購買履歴やウェブ行動履歴などの活用に加えて、顧客へのアンケートにより得られた興味や関心に関するデータを組み合わせ、精度の高い顧客理解とパーソナライズされた体験の提供が求められています。

しかし、複数店舗を展開する企業では、チャネルごとに分断されたデータ管理や高額な販促費が負担となっています。

このような店舗課題に応えるべく、当社は店舗向けCX(顧客体験)プラットフォーム「GMOマーケティングコネクト」を開発しました。

■「GMOマーケティングコネクト」の特徴

1. AIパーソナライズ配信で顧客へアプローチ

アンケートで顧客の興味関心をデータとして収集し、行動データと組み合わせて購入可能性の高い顧客を特定します。さらに、同じような特徴を持つ顧客を探して販促ターゲットを拡大します。

これにより、ECサイトなどのデータを持たない実店舗でも顧客それぞれの好みに合わせた商品の提案を実現することができ、運用コストを削減しつつ、効率的に新規顧客の開拓と収益向上を実現します。

2. 主要マーケティングチャネルの使い分けを効率化

LINE、公式アプリ、メールといったプッシュ型販促チャネルに加え、若年層を中心として利用が急増しているInstagramを含めた4チャネルを横断してマーケティングチャネルの最適な使い分けを支援します。単なる業務効率化にとどまらず、AIがチャネルごとの顧客データを統合・分析し、データ収集から活用までをワンストップで支援します。

データ活用により、費用対効果の高いチャネルを選定し、顧客を誘導して配信コストを抑制するなど、手間なく効果的なオムニチャネル施策を実現します。

3. 競合店の分析機能で、最適なプロモーションタイミングを特定

競合店舗の来店状況調査をデジタル化し、専用の画面で可視化することができます。自店舗および競合店舗の日時単位での来店数や来店時間等を分析することにより、商圏内の消費動向を考慮した最適なプロモーションタイミングの特定を支援します。

4. 当社ならではのデータ活用と伴走支援で効果的なDX推進

実店舗に向けたマーケティングDX支援で培った豊富な知見と、LINE公式アカウントの正規パートナーとしてトップクラスの実績を持つ当社は、LINEを通じて蓄積された各種データとAIを組み合わせ、店舗事業者様に最適化された販促施策を実現します。専任担当による運用支援のもと、DX推進と顧客体験の向上をサポートいたします。

■料金

初期費用無料で、月額基本料金と配信数に応じた料金を組み合わせたプランをご用意しております。詳細はお問い合わせください。(URL:https://www.gmo-c.jp/lp/marketing-connect/)

GMOコマースは、「GMOマーケティングコネクト」を通じて、店舗のマーケティングDXを強力に推進し、CX向上と事業成長の両立を支援してまいります。

【販促効果について】

GMOコマースの販促支援サービスを導入している企業であるダイニングイノベーションの協力のもとで行った「GMOマーケティングコネクト」によるパーソナライズ配信では、1.単一商品を訴求するクーポンを一斉配信したグループAと、2.AIで顧客ごとの商品別の購入確率を推定のうえ、購入可能性の高いクーポンを配信したグループBに分けてパーソナライズ販促効果を検証しました。その結果、購入確率の高い顧客へのパーソナライズ配信による購入率が一斉配信と比べて10.2倍に改善。パーソナライズ配信にかかる手間や作業は発生せず、販促効果を改善することが可能となり、効率的なマーケティングを実現できることがわかりました。

【GMOコマースについて】

GMOコマースは、“すべてのお店の「販促プラットフォーム」に”を目指し、小売・飲食・アパレル・エンターテインメント業界の中小規模から大手チェーン店に至るまで店舗のマーケティングDX推進とCX向上を支援するサービス「GMOマーケティングコネクト」や「GMOマーケティングDX」を提供しております。

GMOコマースが提供する「GMOマーケティングDX」では、LINEやInstagramなどのSNSマーケティング支援サービスを提供しております。なかでもLINE公式アカウントのサポートサービスは2014年5月より約10年間の運用で蓄積したナレッジを活かした提案と担当制のサポートを提供しています。「GMOマーケティングDX」におけるLINE公式アカウントの1年後の継続率は86%(※2)という高い実績を有し、2022年から3年連続でLINE Biz Partner Programにおいて最上位を獲得しており、業界トップクラスの高い専門性と実績を有しています。

今後もGMOコマースは、データに基づくパーソナライズ化と分析までを伴走支援し、実店舗を中心とする事業者様の売上拡大に貢献してまいります。

(※2)2025年1月時点(当社調べ。LINE公式アカウントとサービス統合された LINE@の提供を含む。)

以上

