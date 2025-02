《ビジョンステイトメント「あなたのそばにリラックマ」テーマ第4弾！》リラックマ新テーマ『雨のち晴れのリラックマ』より各種アイテムを新発売！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「リラックマ」より『雨のち晴れのリラックマ』テーマの新アイテムを2025年3月上旬頃から全国の販売店やネットショップにて発売します。

リラックマは、リラックマを通して“すべての人が安心して自分らしく暮らせる未来をつくる”というビジョンステイトメントを大切にしています。今回は、そんな「あなたのそばにリラックマ」をキーワードにしたテーマ第4弾の新テーマが登場します。

「#あなたのそばにリラックマ」シリーズはリラックマ公式Xで1.7万いいね超えを記録している人気シリーズです。

~『雨のち晴れのリラックマ』テーマ~

気分が落ち込むとき、心は雨空のようにどんより。

もしもリラックマたちが優しく傘を差し伸べてくれたなら…?

あなたの心が雨模様なときも、曇りのときも、

リラックマはどんなあなたも受け止めてそっと寄り添います。

雨のあとはきっと晴れますよ。雨のち晴れの、リラックマ。

<「あなたのそばにリラックマ」をキーワードにした過去のテーマ>

2021年5月発売『あなたのそばにリラックマ』テーマ2022年10月発売『あなたに寄り添うリラックマ』テーマ2023年9月発売『あなたとまどろむリラックマ』テーマ

リラックマ新テーマ『雨のち晴れのリラックマ』については下記からご覧いただけます。

リラックマごゆるりサイト(オフィシャルサイト)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

アイテム一例

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H0KkvxteXrU ]

●イチオシ商品ピックアップ(一部)

・ペン&メモスタンド(3,080円※税込)

・マーカーチャーム(748円※税込):アクリル樹脂製マスコット・シリコン樹脂製リング付

・空模様グラス(各1,650円※税込)

・スクエアSPノート(各715円※税込)

カラフルなゴムバンドがオシャレなSPノートが登場☆

・付箋メモ(各605円※税込):上質紙、グラシン紙・2ピース30枚

・ビーズストラップ(各1,320円※税込):アクリル樹脂製マスコット・ビーズ付・ストラップパーツ付

・温湿度計(3,300円※税込)

・アクリルスタンドコレクション(各880円※税込):全6種

・ミニフレームマグネットコレクション(各935円※税込):全6種

・ぬいぐるみリール付キーカバー(各2,200円※税込)

☆お天気モチーフのぬいぐるみが登場♪ かわいいこだわりがぎゅっとつまってます☆

・なないろてのりぬいぐるみ(各1,650円※税込):全7種

・ぬいぐるみ(各3,850円※税込)

・ぬいぐるみ(3,520円※税込)

・ポーチ付ぬいぐるみ(各3,080円※税込):もーちもち素材

・そばにいますよぬいぐるみ(5,280円※税込)

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

