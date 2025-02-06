「ポリウレタン」の合成、構造、物性の基礎から、自動車、建築、寝具用フォーム、3Dプリンター用樹脂、耐震粘着ゲル、自己修復性塗料などの応用分野まで徹底解説した1冊が普及版となって発売！

株式会社シーエムシー出版詳細を見る :https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115765&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=B1454

商品コード：B1454

監修：古川睦久、和田浩志

発行日：2025年2月6日

体裁：B5判・335頁

ISBNコード：978-4-7813-1790-8

価格(税込)： 5,610 円

※普及版とは、初版の発行から時間が経過し、お求めやすい価格にてご提供している書籍です。

当社ECサイトおよび全国の書店でご注文を受け付けております。

弊社電子書籍専用販売サイト「CMCeBook(https://cmcebook.inperia.co.jp/)」にて 電子版(DL版)も販売しております。

著者（所属表記は2018年当時のものです)

古川睦久 ながさきポリウレタン技術研究所;長崎大学

和田浩志 AGC(株)

染川賢一 鹿児島大学

落合文吾 山形大学

遠藤 剛 近畿大学

村上裕人 長崎大学

宇山 浩 大阪大学

三俣 哲 新潟大学

梅原康宏 (公財)鉄道総合技術研究所

城野孝喜 東ソー(株)

鈴木千登志 AGC(株)

岩崎和男 岩崎技術士事務所

瀬底祐介 東ソー(株)

ほか 計31名

主な目次

【ポリウレタンの化学編】

第1章 ポリウレタンの合成

第2章 イソシアネートのウレタン化反応機構

第3章 ポリウレタンの物性への化学構造と凝集構造の影響

第4章 新しいポリウレタン



【素材と加工編】

第5章 イソシアネート

第6章 ポリオール

第7章 第三成分(鎖延長剤・硬化剤・架橋剤)

第8章 触媒

第9章 界面活性剤

第10章 難燃剤と難燃化技術

第11章 添加剤

第12章 成形加工プロセス～ポリウレタン コンポジット成形について～



【ポリウレタンの応用製品編】

第13章 ポリウレタンフォームの最新技術動向

第14章 自動車用内装材料

第15章 ポリウレタンを使った環境対応型塗料・自己修復塗料に至る道

～機能性付与の観点から～

第16章 異種材料とポリウレタンの接着

第17章 断熱材(硬質ウレタンフォーム)

第18章 耐震粘着マット

第19章 体圧分散フォーム

第20章 熱可塑性ポリウレタンエラストマー

第21章 ポリウレタン系弾性繊維

第22章 ポリウレタンと3Dプリンティング



【ポリウレタンの市場編】

第23章 日本市場

第24章 海外市場

詳細を見る :https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115765&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=B1454