【オードリー・タン、斎藤幸平による帯推薦コメント公開！】“知の巨人”ユヴァル・ノア・ハラリ最新作『NEXUS 情報の人類史』、３月５日発売。

河出書房新社

株式会社河出書房新社(本社:東京都新宿区/代表取締役:小野寺優)は、ユヴァル・ノア・ハラリ著『NEXUS 情報の人類史(上・人間のネットワーク/下・AI革命)』(柴田裕之訳)を、2025年3月5日に発売いたします。

最新刊は、

石器時代からAI時代にいたるまでの「情報」の人類史!

歴史をとおして、「いま」の問題がクリアにわかる!

世界を代表する“知の巨人”、ユヴァル・ノア・ハラリ氏。待望の書き下ろし最新作『NEXUS 情報の人類史(上・人間のネットワーク/下・AI革命)』の発売までいよいよ残り1ヶ月を切りました。この度、国内外の第一線で活躍する斎藤幸平氏とオードリー・タン氏から本の帯に推薦の言葉を頂きました。一足先に本書原稿を読了した日本の書店担当者からも、続々とコメントが届いています。併せて、海外からの評価も掲載します。

また、米国ニューヨーク・タイムズ紙は、Microsoft創業者のビル・ゲイツ氏が『NEXUS 情報の人類史』を読んだ上で「基本的には、彼(ハラリ氏)が正しくて、私(ゲイツ氏)が間違っていたと思う」というインタビュー記事を掲載(2025年1月30日)。さらに、朝日新聞のビル・ゲイツ氏へのインタビューでは、本書におけるハラリ氏の主張を踏まえながら「我々が賢明であれば、(AIの)マイナス面は最小限に抑えられるでしょう」と答える記事が掲載されました(2025年2月4日)。

テクノロジーの発達、特にAIの急速な進化からもたらされる人間への脅威について、『NEXUS 情報の人類史』は、IT業界最大の立役者にも大きな影響を与えていることが分かります。

*

3つの世界的な大ベストセラー『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』に続く、ハラリ氏にとって6年振りの最新作『NEXUS 情報の人類史』は、ホモ・サピエンスの歴史を「情報ネットワーク」の歴史として読み解きなおし、21世紀における民主主義の危機の原因を、さらに、「AI革命」の真の射程を明らかにします。そして、『サピエンス全史』(英語版2015年)、『ホモ・デウス』(同2017年)、『21 Lessons』(同2019年)刊行後に急浮上した数々の問題に正面から対峙し、「人類はいま何をすべきか!」について提言する衝撃の書です。

■国内外、第一線の知識人からの本書への推薦の言葉

情報により発展を遂げた人類は、情報により没落する宿命なのか。

本書のAI論は、混迷する世界で民主主義を守るための羅針盤になるだろう。

--斎藤幸平氏(経済思想家・『人新世の「資本論」』著者)

その深い洞察は、私たちが著書『PLURALITY』(日本未訳)で提唱する多元的な共創の原理とも響き合い、

進化するデジタル時代で人々を導く羅針盤となる。

--オードリー・タン氏(台湾・初代デジタル発展相)

■全国の書店担当者から寄せられた声より

これほど多くの人類の課題を分析しつくしている本に出合ったことがありません。

この本を読み終えたとき、予想もしないほどの知識が自分を包んでいると感じるとともに、何度も読み返して確実に身に着けたいと思いました。

--飯室繁樹氏(TSUTAYA BOOKSTOREららぽーとEXPOCITY・大阪)

知的好奇心を刺激され、上巻を2日で、下巻を1日で読んでしまった。

--吉原佑哉氏(こまつ書店東根店・山形)

興味深くわかり易い「思考実験」や「例え」の部分と翻訳の技量は読了の大きな助けになっている。

--松田寿美氏(本のがんこ堂石山駅前店・滋賀)

人類が自滅の道を進まない為にも、今こそ歴史の中で情報というものがどのように扱われてきたのか、学び直す必要があるのではないだろうか。

--大久保あすか氏(有隣堂淵野辺店・神奈川)

■海外のおもな反響

ハラリには、歴史の最も微細な部分と最も壮大なメガトレンドの両方をひとつの見解にまとめる比類なき能力がある。

この深みのある重要な本は、私たち全員がAIの影響について考え抜いているときに、決定的なタイミングで登場した。

--ムスタファ・スレイマン氏(AI開発の第一人者/Microsoft AI CEO、DeepMind共同創設者)

啓蒙的で問題作でもあるこの本は、AI によってもたらされるこの先の展開にも注目している。

--英国フィナンシャルタイムズ紙「BOOK OF THE YEAR」に選出

際立って独創的。(中略)数千年のスケールで議論を展開する歴史家は、それでいて時代精神を完璧に捉えている。

--英国エコノミスト紙

■著者紹介

ユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari)

歴史学者、哲学者。1976年生まれ。オックスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して2002年に博士号を取得。現在、エルサレムのヘブライ大学で歴史学を教えるかたわら、ケンブリッジ大学生存リスク研究センターの特別研究員もつとめる。2020年のダボス会議での基調講演など、世界中の聴衆に向けて講義や講演も行う。また『ニューヨーク・タイムズ』紙、『フィナンシャル・タイムズ』紙、『ガーディアン』紙などの大手メディアに寄稿している。著書『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』、および児童書シリーズ『人類の物語 Unstoppable Us』(以上、河出書房新社)は世界的なベストセラーになっており、ハラリ氏の著作は、世界65の言語で累計4500万部発行されている。社会的インパクトのある教育・ストーリーテリング分野の企業「サピエンシップ」を、夫のイツィク・ヤハヴと共同設立。

■訳者紹介

柴田裕之(しばた・やすし)

翻訳家。早稲田大学、Earlham College卒業。訳書に、ハラリ『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』のほか、バーツラフ・シュミル『世界の本当の仕組み』(草思社)、ジェレミー・リフキン『レジリエンスの時代』(集英社)、ニーアル・ファーガソン『大惨事(カタストロフィ)の人類史』(東洋経済新報社)など多数。

■書誌情報

書名:NEXUS 情報の人類史(上・人間のネットワーク/下・AI革命)

(原題 Nexus : A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI)

著者:ユヴァル・ノア・ハラリ

訳者:柴田裕之

仕様:四六判/上製/(上)304ページ、(下)328ページ

発売日:2025年3月5日(電子書籍も同日配信開始予定)

各巻税込定価:2,200円(各巻本体2,000円)

ISBN:(上)978-4-309-22943-0/(下)978-4-309-22944-7

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309229430/

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309229447/

出版社:河出書房新社

