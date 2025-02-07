服飾雑貨メーカー川辺株式会社 　『ジルスチュアート』の大人可愛いスイーツ柄ハンカチ　新作発売！

川辺株式会社

2月14日はバレンタインデー。

日頃お世話になっているお友達や家族など、大切な方へスイーツモチーフがアクセントとなったタオルハンカチを贈りませんか？

カップケーキやソフトクリーム、ハートなど心ときめくデザイン。

贅沢に施したスカラップが上品です。

・価格：各\1,320 (税込)

・サイズ：約28×28cm

タオルハンカチにさりげなくデザインされたパターンと、スイーツモチーフの組み合わせが可愛らしい印象。

ふわふわで柔らかな肌触りが嬉しいポイントです。

写真右

・価格：\1,320 (税込)

・サイズ：約28×28cm

写真左

・価格(左)：\1,100 (税込)

・サイズ：約25×25cm

コンパクトタイプは小さめバッグの時やお子様用としても使いやすいサイズ感。

アップリケ刺繍のベアはソフトクリームを持っていてキュート！

ワンポイントが目を引くシリーズです。

・価格：各\880 (税込)

・サイズ：各約20×20cm

■発売：川辺株式会社

発売時期：2025年2月上旬販売予定

販売場所：全国百貨店・専門店ハンカチ売場、直営店プレイヤーズショップ、川辺オンラインショップ

※店舗により発売日が前後する可能性もございます。

●問い合わせ先

・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/

・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)

※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)



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