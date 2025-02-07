初心者でも手軽にCPU水冷を始められるオールインワン簡易水冷CPUクーラー『KURO-AIOWC/V2』シリーズ発売 | 玄人志向
シー・エフ・デー販売株式会社
- オールインワン簡易水冷CPUクーラーで、初心者でもお手軽にCPU水冷を始められます。
- コンパクトな2連ファンの240mmモデルと、しっかり冷却できる3連ファンの360mmモデル。
- LEDモデルは、ファンとポンプヘッドが鮮やかに光り、ポンプヘッドにはインフィニティーミラーを採用。
- LED非搭載モデルは、ファンとポンプヘッドをシックなブラックで統一。
- ラジエーターや水冷ポンプには大手メーカーASETEK社の高信頼・高品質品を採用。
- ラジエーターのファンには耐久性と静穏性に優れたFDB流体動圧軸受120mmファンを採用。
- 初心者でも組み立てやすい日本語マニュアルをWebサイトに掲載。
- 安心の3年保証。
マザーボードに負担をかけずにしっかり冷却
環境や目的に合わせて選べる2サイズ
コンセプトに合わせてチョイス可能なLED
信頼性の高い大手メーカーAsetekの部材・製品を採用
耐久性と静音性に優れたファン
安心の3年保証
ラジエーター360mm、LED有りモデル
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/877_1_0942f72148aaae040e1665634bc80691.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/kuro-aiowc360l-v2.html
ラジエーター360mm、LED無しモデル
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/877_2_db3ab6da69bda12bc81f81f0d038d129.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/kuro-aiowc360-v2.html
ラジエーター240mm、LED有りモデル
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/877_3_913bd939c9d62559cd29f7159c730657.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/kuro-aiowc240l-v2.html
ラジエーター240mm、LED無しモデル
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/877_4_b0b3196ad984eb35e22b0620cf7166df.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/kuro-aiowc240-v2.html
PCパーツブランド「玄人志向」は、簡易水冷CPUクーラー「KURO-AIOWC/V2シリーズ」を発売いたします。サイズ(240mm・360mm)とアドレッサブルRGB LED搭載(有・無)の違いで、計4モデルをご用意しました。
- オールインワン簡易水冷CPUクーラーで、初心者でもお手軽にCPU水冷を始められます。
- コンパクトな2連ファンの240mmモデルと、しっかり冷却できる3連ファンの360mmモデル。
- LEDモデルは、ファンとポンプヘッドが鮮やかに光り、ポンプヘッドにはインフィニティーミラーを採用。
- LED非搭載モデルは、ファンとポンプヘッドをシックなブラックで統一。
- ラジエーターや水冷ポンプには大手メーカーASETEK社の高信頼・高品質品を採用。
- ラジエーターのファンには耐久性と静穏性に優れたFDB流体動圧軸受120mmファンを採用。
- 初心者でも組み立てやすい日本語マニュアルをWebサイトに掲載。
- 安心の3年保証。
2025年2月14日発売予定です。
マザーボードに負担をかけずにしっかり冷却
環境や目的に合わせて選べる2サイズ
コンセプトに合わせてチョイス可能なLED
信頼性の高い大手メーカーAsetekの部材・製品を採用
耐久性と静音性に優れたファン
安心の3年保証
ラジエーター360mm、LED有りモデル
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/877_1_0942f72148aaae040e1665634bc80691.jpg ]
想定売価：\14,980前後(税込)
発売予定：2025年2月14日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/kuro-aiowc360l-v2.html
ラジエーター360mm、LED無しモデル
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/877_2_db3ab6da69bda12bc81f81f0d038d129.jpg ]
想定売価：\14,480前後(税込)
発売予定：2025年2月14日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/kuro-aiowc360-v2.html
ラジエーター240mm、LED有りモデル
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/877_3_913bd939c9d62559cd29f7159c730657.jpg ]
想定売価：\12,980前後(税込)
発売予定：2025年2月14日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/kuro-aiowc240l-v2.html
ラジエーター240mm、LED無しモデル
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/877_4_b0b3196ad984eb35e22b0620cf7166df.jpg ]
想定売価：\12,480前後(税込)
発売予定：2025年2月14日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/kuro-aiowc240-v2.html