【ポロ ラルフ ローレンフラワーコレクション】2026年入学用ランドセル継続販売
【ポロ ラルフ ローレンフラワーコレクション】ご好評につき2026年入学用ランドセル継続販売決定
伝統に裏付けされた上質。鋲や生地などランドセルを構成する様々な素材や部品を厳選し、ひとつひとつのディテールにまでこだわってデザインされています。【ポロ ラルフ ローレン】より継続販売商品 2025年3月初旬よりご注文受付開始
2026年入学用ランドセル【ポロ ラルフ ローレン】継続モデルを2025年3月初旬より受注を承ります。
販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名百貨店・当社ECサイトにて発売いたします。
デザインコンセプト
かぶせ裏・マチベルトに花柄のプリントを施しキュートなデザインに仕上げました。
本体カラーに合わせた柄・カラーをかぶせ裏・マチベルトにプリントいたしました。
ラベンダー
サックス
ピンク
ネイビー
本体カラーに合わせた柄・カラーのプリントを施しました。
両サイドにポロプレイヤーの刺繍でワンポイント
力のかかる部分に金具を使用し、より強度を上げているモデルです。
スペック
素材 ：本体 人工皮革（ベルエース） 背中 人工皮革
重量 ：約1300ｇ
サイズ：A4フラットファイルサイズ
内寸 幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.0ｃｍ
機能 ：背カン：タフウイングNEO 錠前：ワンタッチロック ナスカン：安全ナスカン
ファスナーポケット内Ｄカン お名前入れ
価格 ：99,000円（税込み）
カラー展開
ラベンダー
サックス
ピンク
ネイビー
2026年ご入学用 カタログ請求を受け付け中
2026年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。
カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog
お申込み方法：公式ホームページよりお申込みください。
URL: https://croster.co.jp/randsel/
会社概要
会社名 ：株式会社クロスター
代表取締役 ：樋口 孝四郎
所在地 ：〒111-0034 東京都台東区雷門2-17-14
URL ：https://croster.co.jp/randsel/
お問い合わせ先
フリーコール ：0800-100-7200（平日10：00～17：00）
メール ：otoiawase@croster.jp
インスタグラム：
https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==
＊一部の商品で諸事情により予告なく変更させていただく場合がございます。