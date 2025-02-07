クレーネル『ワンダーフェスティバル 2025[冬]』ブース出展

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株式会社クレーネル

株式会社クレーネルは、2025年2月9日に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ワンダーフェスティバル2025[冬]」において、アニプレックスと共同でブース出展をいたします。


【出展内容】

▼デコレーションマスター展示



・トリダモノ　辰ちゃん 1/7スケールフィギュア（初展示）




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9989


・ホロライブプロダクション　博衣こより 1/7スケールフィギュア（初展示）




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9990


・ウマ娘 プリティーダービー　メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（初展示）




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9986


・ネコぱら　ショコラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュア


・ネコぱら　バニラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュア




商品ページ（ショコラ） :
https://claynel.jp/products/?item_id=9975


商品ページ（バニラ） :
https://claynel.jp/products/?item_id=9960

▼原型展示


・アズールレーン　フォーミダブル スイートタイムVer. 1/6スケールフィギュア（初展示）


・ブルーアーカイブ -Blue Archive-　カズサ 1/7スケールフィギュア（初展示）


【販売情報】

▼トリダモノ　辰ちゃん 1/7スケールフィギュア


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemGfUSoEhY.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-181607


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055289/



▼ホロライブプロダクション　博衣こより 1/7スケールフィギュア


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemFadTaZEX.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-181605


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055290/



▼ウマ娘 プリティーダービー　メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア


　CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943628&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943628&bid=_NoBrand&cat=004)


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemglAWcivd.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-181244


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3047375/



▼ネコぱら　ショコラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュア


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemCwyOljRK.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-179873


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3028776/



▼ネコぱら　バニラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュア


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemFLAfDYkQ.html


　あみあみ → https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179875


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3028777/



▼ネコぱら　ショコラ・バニラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュアセット（特典あり）


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180023



「ワンダーフェスティバル」とは


プロ、アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて製作したキットを持ち寄り、展示・販売を行なう「世界最大級の造形・フィギュアの祭典」。



【開催概要】


開催期間： 2025年2月9日（日）10:00~17:00


会場： 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）


入場料： 4,000円（当日券）


主催： ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂


公式サイト： https://wonfes.jp/specialsite/



【権利表記】


(C)トリダモノ


(C) 2016 COVER Corp.


(C) Cygames, Inc.


(C)NEKO WORKs


(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.


(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.



【株式会社クレーネル概要】


商号： 株式会社クレーネル


本社所在地： 東京都千代田区


代表者： 代表取締役　清水広美


株主構成： 株式会社アニプレックス100％


主な事業内容： 玩具及び日用品雑貨の企画、開発、試作、製造、販売及び輸入並びにそれらの受託


公式サイト： https://claynel.jp/


公式X： https://twitter.com/Claynel_news



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社クレーネル　担当：業務管理部


TEL：03-5825-4530　E-mail：cln_info@claynel.jp



※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。