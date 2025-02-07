クレーネル『ワンダーフェスティバル 2025[冬]』ブース出展
株式会社クレーネルは、2025年2月9日に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ワンダーフェスティバル2025[冬]」において、アニプレックスと共同でブース出展をいたします。
【出展内容】
▼デコレーションマスター展示
・トリダモノ 辰ちゃん 1/7スケールフィギュア（初展示）
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9989
・ホロライブプロダクション 博衣こより 1/7スケールフィギュア（初展示）
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9990
・ウマ娘 プリティーダービー メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（初展示）
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9986
・ネコぱら ショコラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュア
・ネコぱら バニラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュア
商品ページ（ショコラ） :
https://claynel.jp/products/?item_id=9975
商品ページ（バニラ） :
https://claynel.jp/products/?item_id=9960
▼原型展示
・アズールレーン フォーミダブル スイートタイムVer. 1/6スケールフィギュア（初展示）
・ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ 1/7スケールフィギュア（初展示）
【販売情報】
▼トリダモノ 辰ちゃん 1/7スケールフィギュア
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemGfUSoEhY.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-181607
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055289/
▼ホロライブプロダクション 博衣こより 1/7スケールフィギュア
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemFadTaZEX.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-181605
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055290/
▼ウマ娘 プリティーダービー メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943628&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943628&bid=_NoBrand&cat=004)
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemglAWcivd.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-181244
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3047375/
▼ネコぱら ショコラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュア
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemCwyOljRK.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-179873
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3028776/
▼ネコぱら バニラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュア
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemFLAfDYkQ.html
あみあみ → https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179875
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3028777/
▼ネコぱら ショコラ・バニラ ゆめかわチャイナVer. 1/7スケールフィギュアセット（特典あり）
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180023
「ワンダーフェスティバル」とは
プロ、アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて製作したキットを持ち寄り、展示・販売を行なう「世界最大級の造形・フィギュアの祭典」。
【開催概要】
開催期間： 2025年2月9日（日）10:00~17:00
会場： 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
入場料： 4,000円（当日券）
主催： ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂
公式サイト： https://wonfes.jp/specialsite/
【権利表記】
(C)トリダモノ
(C) 2016 COVER Corp.
(C) Cygames, Inc.
(C)NEKO WORKs
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
【株式会社クレーネル概要】
商号： 株式会社クレーネル
本社所在地： 東京都千代田区
代表者： 代表取締役 清水広美
株主構成： 株式会社アニプレックス100％
主な事業内容： 玩具及び日用品雑貨の企画、開発、試作、製造、販売及び輸入並びにそれらの受託
公式サイト： https://claynel.jp/
公式X： https://twitter.com/Claynel_news
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社クレーネル 担当：業務管理部
TEL：03-5825-4530 E-mail：cln_info@claynel.jp
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。