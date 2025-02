ピアニスト、アリス＝紗良・オットの新作アルバム『フィールド：ノクターン全集』　2月7日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ピアニスト、アリス=紗良・オットのアルバム『フィールド:ノクターン全集』を2月7日(金)に発売します。

ドイツと日本にルーツを持つピアニスト、アリス=紗良・オット。2008年にドイツ・グラモフォンと専属契約を結び、フランスで活躍した作曲家たちの楽曲を中心に、洗練された作品を次々と発表しています。

今作は、ショパンの作品で広く知られる作曲形式「ノクターン」(夜想曲)を19世紀に初めて作曲したといわれるアイルランドの作曲家、ジョン・フィールドの18のノクターンを全曲録音したアルバムです。ベートーヴェンと同時代を生き、当時演奏家、教師、作曲家として大きな成功を収めながらも、1837年に亡くなった後には名声が次第に薄れていったフィールド。オットは、ショパンをはじめとする多くの作曲家に影響を与えたフィールドのノクターンに焦点を置き、2024年の9月に群馬、青森、新潟、鹿児島で日本独占先行レコーディング・ツアーを実施した後、ベルリンで全集の録音に挑みました。

今作についてオットは「フィールドのノクターンに取り組むことは、とても実りある経験でした。私はその美しさと優美さに深く影響を受け、この録音の準備をしている間、私の人生を豊かにしてくれました。このアルバムを録音することで、この歴史的に重要な作曲家の物語を共有し、リスナーが『ノクターン』の起源を知るきっかけになってくれることを願っています」とコメントを寄せています。

国内盤は高音質 MQA-UHQ 仕様の通常盤、4つのミュージック・ビデオを収録したDVDが封入された初回限定盤の2形態で発売します。ミュージック・ビデオは、テノール歌手のアンドリュー・ステイプルズが映像監督を務めています。

今作の発売を記念して、日本時間2月7日(金)22時より、「ノクターン 第2番 ハ短調」のミュージック・ビデオをドイツ・グラモフォンの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開します。プレミア公開中のライヴ・チャットにはオット本人も参加する予定です。また、日本時間2月16日(日)には、オットが想像する様々なノクターンの世界観を体験できる50分間の映像作品『NOCTURNES』(邦題:『アリス=紗良・オットが語り奏でるジョン・フィールドのノクターン集』)をドイツ・グラモフォンの映像・音源配信サービス「ステージプラス」にて配信します。

オットは2025年6月に来日、仙台、東京、兵庫、名古屋に回る全国5公演の日本ツアーで今作の収録曲を中心としたプログラムを演奏することを発表しています。

Alice Sara Ott - Field: Nocturne No. 9 in E Minor, H. 46 (Official Music Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nxP_w_kEJ28 ]

Alice Sara Ott - Field: Nocturne No. 14 in G Major, H. 58 (Official Music Video)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VwVBkenw5IQ ]

Alice Sara Ott - Field: Nocturne No. 2 in C Minor, H. 25 (Official Music Video)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=tsBVDHGzYvo ]

アリス=紗良・オット『フィールド:ノクターン全集』

2025年2月7日(金)リリース

【限定盤】MQA-UHQ+DVD:UCCG-40133/\4,400(税込)

【通常盤】MQA-UHQ:UCCG-45114/\3,300(税込)

https://alicesaraott.lnk.to/FieldNocturnes

-----------------

【購入者特典】

UNIVERSAL MUSIC STORE:ポストカードB

Amazon:メガジャケ

タワーレコード:A5クリアファイル

HMV:ポストカードA

山野楽器:ポストカードA

その他CDショップ:ポストカードA

※特典は数に限りがございます。

※特典のお渡しは商品お届け時または店頭でのお会計時になります。

※特典付与のないお店がございます。

-----------------

▽CD収録曲(通常盤・初回限定盤共通)

ジョン・フィールド(1782-1837)

ノクターン全集

1. 第1番 変ホ長調

2. 第2番 ハ短調

3. 第3番 変イ長調

4. 第4番 イ長調

5. 第5番 変ロ長調

6. 第6番 ヘ長調 《子守歌》

7. 第7番 イ長調

8. 第8番 変ホ長調

9. 第9番 ホ短調

10. 第10番 ホ長調《ノクテュルヌ・パストラーレ》

11. 第11番 変ホ長調

12. 第12番 ホ長調《性格的夜想曲: 真昼》

13. 第13番 ハ長調《夢の夜想曲》

14. 第14番 ト長調

15. 第15番 ニ短調《無言歌》

16. 第16番 ハ長調

17. 第17番 ハ長調

18. 第18番 ヘ長調

アリス=紗良・オット(ピアノ)

録音:2024年9月-10月 ベルリン

▽DVD収録内容(初回限定盤のみ)

ミュージック・ビデオ

1. 第1番 変ホ長調

2. 第2番 ハ短調

3. 第9番 ホ短調

4. 第14番 ト長調

『アリス=紗良・オットが語り奏でるジョン・フィールドのノクターン集』

https://www.stage-plus.com/ja/video/live_concert_9HKNCPA3DTN66PBIEHFJEE1O

-----------------

【来日情報】

▽アリス=紗良・オット ピアノ・リサイタル

6月21日(土) 東北大学百周年記念会館川内萩ホール

6月26日(木) 文京シビックホール

6月28日(土) 兵庫県立芸術文化センター

6月29日(日) サントリーホール

7月1日(火) 愛知県芸術劇場 コンサートホール

詳細はこちら:https://www.japanarts.co.jp/news/p8495/

▽東京都交響楽団 定期演奏会Bシリーズ

・2025年7月4日(金) 19:00開演 サントリーホール

・2025年7月5日(土) 14:00開演 サントリーホール

詳細はこちら:https://www.tmso.or.jp/j/news/32426/

-----------------

■プロフィール

深い音楽性、輝く技術、そしてプログラミングに対する革新的なアプローチによって世界有数のクラシック演奏家としての地位を確立しているアリス=紗良・オット。

1988年、ドイツ人の父と日本人の母の間にミュンヘンで生まれ、4歳でピアノを始める。2008年、バーゼルでマレイ・ペライアの代役でリサイタルを開き、注目を集める。これまでに、ウラディーミル・アシュケナージ、チョン・ミョンフン、グスターボ・ドゥダメル、エドワード・ガードナー、パブロ・ヘラス=カサド、パーヴォ・ヤルヴィといった一流の指揮者と共演している。

2008年にはドイツ・グラモフォンと専属契約を結び、フランスで活躍した作曲家たちの楽曲を中心に、洗練された作品を次々と発表してきた。また、2014年にはフランチェスコ・トリスターノと共に2014年にはオラファー・アルナルズとのコラボレーション・アルバムをリリースするなど、ジャンルの垣根を超えたプロジェクトにも積極的に取り組む。2021年にはショパンの「24の前奏曲」を中心に、ニーノ・ロータ、チリー・ゴンザレス、武満徹など幅広いジャンルの作品を組み合わせ、個性的なストーリーが展開したアルバム『Echoes Of Life』をリリースし、世界的大ヒットを記録した。

2024-25シーズン、アリス=紗良・オットはジャナンドレア・ノセダ指揮ロンドン交響楽団、カリーナ・カネラキス指揮バイエルン放送交響楽団と共演し、さらにオットのために作曲されたブライス・デスナーのピアノ協奏曲のフランス、ドイツ、ベルギー、オランダ初演を行う。昨シーズンにニューヨーク・フィルハーモニックのデビューを成功で飾ったオットは、再びアメリカに渡りボルティモア交響楽団、ミネソタ管弦楽団、マンフレート・ホーネック指揮ピッツバーグ交響楽団と共演する予定。

ピアニストとしての活動の他にも、 クリエイティブな才能を発揮して世界の様々なブランドと強力な関係を築いている。 Appleが提供するクラシック専門サブスクリプションサービス「Apple Music Classical」のCMに出演するほか、ドイツの有名高級ブランド「JOST Bags」のバッグラインへのデザインを提供、パナソニックのHi-Fiオーディオブランド「Technics」はオットを2016 -2017年のブランド・アンバサダーに起用。フランスのラグジュアリーブランド「Chaume(ショーメ)」とのコラボレーションも継続的に行っている。

