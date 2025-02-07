Webデザインの祭典「Studio Design Award 2024」の受賞サイトが決定

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Studio株式会社


Unleash Creativity.（創造性を、解き放つ。）をミッションに掲げ、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio（スタジオ）」を運営するStudio株式会社は、Studioを利用して2024年に公開されたWebサイトの中から優れたサイトを讃えるWebデザインの祭典「Studio Design Award 2024」（以下、SDA 2024）の授賞式を2月7日（金）に開催し、受賞サイトを発表しました。



「STUDIO DESIGN AWARD 2023」の受賞サイト


SDA 2024へエントリーをいただいた377サイトの中から、10の受賞サイトを発表しました。各賞の受賞サイト一覧は、以下となります。


グランプリ

2024年を代表するStudioサイトに贈られる、本アワードのグランプリ




旅と仕事と
https://www.itplus.co.jp/story-vol0
溝口 耕太 （株式会社アイティプラス）


アートディレクション：溝口 耕太
デザイン・実装：溝口 耕太
総合監修：野口 和央




クラフト賞

最も細部まで作り込まれていると評されたサイトに授与される賞




TOYOTA FINANCE Design Team


https://design.toyota-finance.co.jp


豊田 メル （株式会社スタジオディテイルズ）


Account Executive：小林 尚規


Art Director：小猿 啓太


Lead Designer：豊田 メル


Assistant Designer：福邉 美波


Lead Developer：大島 涼佑


Photographer：相川 健一（フリーランス）




アイディア賞

最も発想力が豊かだと評されたサイトに授与される賞




NEWTOWNデザイナー募集2024


https://newtown.tokyo/recruit2024


犬飼 崇 （NEWTOWN）


デザイン・Studio実装：犬飼崇




アウトカム賞

プロジェクトの成果に多大な貢献をしたサイトに授与される賞




株式会社Awarefy コーポレートサイト


https://www.awarefy.com


阿部 文人 （株式会社necco）


Creative Direction：阿部 文人


Art Direction：今 聖菜・長野 真理


Direction / Project Management：夏井 ひとみ


Web Design：今 聖菜・長野 真理・龍神 菜緒・中川 小雪・田口 冬菜・安達 友香・阿部 文人


Editorial Design：今 聖菜・長野 真理・龍神 菜緒・中川 小雪・阿部 文人


Logo Design：今 聖菜・中川 小雪・龍神 菜緒


Character Design：今 聖菜


3DCG Logo & Character Modeling：長野 真理


Motion Design：長野 真理


Contents Design：夏井 ひとみ・龍神 菜緒・阿部 文人


Development：佐藤 あゆみ・高木 菜美・龍神 菜緒


Digest Movie & Motion Graphics：田口 冬菜




オーディエンス賞

投票期間内に「いいね」を一番多く獲得したサイトに授与される賞




株式会社URAKATA


https://urakata-inc.jp


片岡 篤大 （株式会社ARTERY）


クリエイティブディレクター：東和香


デザイナー：片岡篤大




THE GUILD賞

THE GUILDがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞




4周年を迎えたカロアをのぞいてみよう！


https://caroa.jp/design/4th


株式会社caroa


Planning：葉栗 雄貴


Direction：松下 佳奈


Design, Illustration, Studio Development：北川 太我




Takram賞

Takramがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞




Next 10 Chairs


https://www.next10chairs.com


三ヶ尻 有輝 （株式会社gaz）


Client：赤沼 百生、富井 育宏、中島 生幸（DE-SIGN）


Craftsman：株式会社イヨベ工芸社


Art Direction / Design：岡野 真也（RYDEN）


Design：三木純代


Producer / Director：兵庫 達人


Photographer：本浪 隆弘


Prop Stylist：秋山 麻衣子（mag）


Studio実装 ：東江 秀(gaz)


Custom Code：三ヶ尻 有輝(gaz)、東江 秀(gaz)




iDID賞

iDIDがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞




私食散文 - PERSONAL MEALS, PERSONAL WORDS


https://zinesssb.studio.site


KAZUHA NAKAMOTO


Wireframe, Web design, Studio, Logo, Copywriting, Photo：KAZUHA NAKAMOTO




Web Designing賞

Web Designingがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞




名古屋たちばな高等学校マーチングバンド部


https://nth-marchingband.studio.site


大橋 絵里奈 （クックドゥードゥードゥー）


情報設計・デザイン・Studio実装：大橋絵里奈


写真撮影：サジ ヒデノブ




S5 Style賞

S5 Styleがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞




タイムトリップしよう、常陸国ロングトレイルで。｜茨城県


https://hlt.pref.ibaraki.jp


ワヴデザイン株式会社、株式会社ニューピース


■ Produce


Planner: Riku (NEWPEACE)


Art Director: YOPPY (NEWPEACE)


Producer / Project Manager: Yuri Abo (NEWPEACE)


■ Web Design


Creative Director: Tatsuhiko Matsumoto (Wab Design)


Web Director: Naho Ando (Wab Design), Sachino Iwasa (Re:design)


Art Director: Mariko Muto (Wab Design)


Designer: Mariko Muto (Wab Design)


Developer:Takamichi Saito (Re:design）,Takuya Matsumoto (Wab Design)


■ Map Design


Map Designer: Mahiro Kamioka（cocochi（Onf Inc.））


Map Designer: Arisa Muto（cocochi（Onf Inc.））


Illustrator: YU SUDA





また、今回から特別賞として新設された、2024年に最も目覚ましい活躍を見せたStudio Expertsに授与される「Experts of the Year」には、株式会社gazが選ばれました。


Experts of the Year


株式会社gaz


https://gaz.design





各受賞サイトの講評コメントやプロジェクト概要など、詳細は公式サイトをご確認ください。



公式サイトを見る :
https://designaward2024.studio.design




Webデザインの祭典「Studio Design Award」概要


Studio Design Awardは、Studioで制作されたWebサイトを讃えるWebデザインの祭典です。2020年に第1回を開催し、今回で5回目となります。前回は317サイトにエントリーいただき、ノーコードでのWeb制作の可能性を拡げるWebサイトが出揃いました。2024年も、魅力的なWebサイトとの新たな出会いや、Studioを利用するすべてのクリエイターの目標となるWebサイトを讃えることを目的として開催します。



Studioについて

「Studio（スタジオ）」（https://studio.design/ja）は、表現力・直感性の高い日本生まれのノーコードWeb制作プラットフォームです。


スクラッチ開発と遜色ないWebサイトのデザイン、構築、ホスティングがワンストップで完結いたします。 官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。


2024年9月時点で公開サイト数は10万サイト、ユーザー数は50万人を突破しています。



【会社概要】


代表者　　　　代表取締役CEO 石井 穣


所在地　　　　〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 一丁目24番1号 パンゲアソラリアムYUKEN


設立　　　　　2016年4月19日


資本金　　　　100百万円（資本準備金を除く）


従業員数　　　41名（2024年3月時点／役員及び正社員）


企業サイト　　https://studio.inc