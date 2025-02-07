Webデザインの祭典「Studio Design Award 2024」の受賞サイトが決定
Unleash Creativity.（創造性を、解き放つ。）をミッションに掲げ、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio（スタジオ）」を運営するStudio株式会社は、Studioを利用して2024年に公開されたWebサイトの中から優れたサイトを讃えるWebデザインの祭典「Studio Design Award 2024」（以下、SDA 2024）の授賞式を2月7日（金）に開催し、受賞サイトを発表しました。
「STUDIO DESIGN AWARD 2023」の受賞サイト
SDA 2024へエントリーをいただいた377サイトの中から、10の受賞サイトを発表しました。各賞の受賞サイト一覧は、以下となります。
グランプリ
2024年を代表するStudioサイトに贈られる、本アワードのグランプリ
旅と仕事と
https://www.itplus.co.jp/story-vol0
溝口 耕太 （株式会社アイティプラス）
アートディレクション：溝口 耕太
デザイン・実装：溝口 耕太
総合監修：野口 和央
クラフト賞
最も細部まで作り込まれていると評されたサイトに授与される賞
TOYOTA FINANCE Design Team
https://design.toyota-finance.co.jp
豊田 メル （株式会社スタジオディテイルズ）
Account Executive：小林 尚規
Art Director：小猿 啓太
Lead Designer：豊田 メル
Assistant Designer：福邉 美波
Lead Developer：大島 涼佑
Photographer：相川 健一（フリーランス）
アイディア賞
最も発想力が豊かだと評されたサイトに授与される賞
NEWTOWNデザイナー募集2024
https://newtown.tokyo/recruit2024
犬飼 崇 （NEWTOWN）
デザイン・Studio実装：犬飼崇
アウトカム賞
プロジェクトの成果に多大な貢献をしたサイトに授与される賞
株式会社Awarefy コーポレートサイト
https://www.awarefy.com
阿部 文人 （株式会社necco）
Creative Direction：阿部 文人
Art Direction：今 聖菜・長野 真理
Direction / Project Management：夏井 ひとみ
Web Design：今 聖菜・長野 真理・龍神 菜緒・中川 小雪・田口 冬菜・安達 友香・阿部 文人
Editorial Design：今 聖菜・長野 真理・龍神 菜緒・中川 小雪・阿部 文人
Logo Design：今 聖菜・中川 小雪・龍神 菜緒
Character Design：今 聖菜
3DCG Logo & Character Modeling：長野 真理
Motion Design：長野 真理
Contents Design：夏井 ひとみ・龍神 菜緒・阿部 文人
Development：佐藤 あゆみ・高木 菜美・龍神 菜緒
Digest Movie & Motion Graphics：田口 冬菜
オーディエンス賞
投票期間内に「いいね」を一番多く獲得したサイトに授与される賞
株式会社URAKATA
https://urakata-inc.jp
片岡 篤大 （株式会社ARTERY）
クリエイティブディレクター：東和香
デザイナー：片岡篤大
THE GUILD賞
THE GUILDがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞
4周年を迎えたカロアをのぞいてみよう！
https://caroa.jp/design/4th
株式会社caroa
Planning：葉栗 雄貴
Direction：松下 佳奈
Design, Illustration, Studio Development：北川 太我
Takram賞
Takramがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞
Next 10 Chairs
https://www.next10chairs.com
三ヶ尻 有輝 （株式会社gaz）
Client：赤沼 百生、富井 育宏、中島 生幸（DE-SIGN）
Craftsman：株式会社イヨベ工芸社
Art Direction / Design：岡野 真也（RYDEN）
Design：三木純代
Producer / Director：兵庫 達人
Photographer：本浪 隆弘
Prop Stylist：秋山 麻衣子（mag）
Studio実装 ：東江 秀(gaz)
Custom Code：三ヶ尻 有輝(gaz)、東江 秀(gaz)
iDID賞
iDIDがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞
私食散文 - PERSONAL MEALS, PERSONAL WORDS
https://zinesssb.studio.site
KAZUHA NAKAMOTO
Wireframe, Web design, Studio, Logo, Copywriting, Photo：KAZUHA NAKAMOTO
Web Designing賞
Web Designingがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞
名古屋たちばな高等学校マーチングバンド部
https://nth-marchingband.studio.site
大橋 絵里奈 （クックドゥードゥードゥー）
情報設計・デザイン・Studio実装：大橋絵里奈
写真撮影：サジ ヒデノブ
S5 Style賞
S5 Styleがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞
タイムトリップしよう、常陸国ロングトレイルで。｜茨城県
https://hlt.pref.ibaraki.jp
ワヴデザイン株式会社、株式会社ニューピース
■ Produce
Planner: Riku (NEWPEACE)
Art Director: YOPPY (NEWPEACE)
Producer / Project Manager: Yuri Abo (NEWPEACE)
■ Web Design
Creative Director: Tatsuhiko Matsumoto (Wab Design)
Web Director: Naho Ando (Wab Design), Sachino Iwasa (Re:design)
Art Director: Mariko Muto (Wab Design)
Designer: Mariko Muto (Wab Design)
Developer:Takamichi Saito (Re:design）,Takuya Matsumoto (Wab Design)
■ Map Design
Map Designer: Mahiro Kamioka（cocochi（Onf Inc.））
Map Designer: Arisa Muto（cocochi（Onf Inc.））
Illustrator: YU SUDA
また、今回から特別賞として新設された、2024年に最も目覚ましい活躍を見せたStudio Expertsに授与される「Experts of the Year」には、株式会社gazが選ばれました。
Experts of the Year
株式会社gaz
https://gaz.design
各受賞サイトの講評コメントやプロジェクト概要など、詳細は公式サイトをご確認ください。
公式サイトを見る :
https://designaward2024.studio.design
Webデザインの祭典「Studio Design Award」概要
Studio Design Awardは、Studioで制作されたWebサイトを讃えるWebデザインの祭典です。2020年に第1回を開催し、今回で5回目となります。前回は317サイトにエントリーいただき、ノーコードでのWeb制作の可能性を拡げるWebサイトが出揃いました。2024年も、魅力的なWebサイトとの新たな出会いや、Studioを利用するすべてのクリエイターの目標となるWebサイトを讃えることを目的として開催します。
Studioについて
「Studio（スタジオ）」（https://studio.design/ja）は、表現力・直感性の高い日本生まれのノーコードWeb制作プラットフォームです。
スクラッチ開発と遜色ないWebサイトのデザイン、構築、ホスティングがワンストップで完結いたします。 官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。
2024年9月時点で公開サイト数は10万サイト、ユーザー数は50万人を突破しています。
【会社概要】
代表者 代表取締役CEO 石井 穣
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 一丁目24番1号 パンゲアソラリアムYUKEN
設立 2016年4月19日
資本金 100百万円（資本準備金を除く）
従業員数 41名（2024年3月時点／役員及び正社員）
企業サイト https://studio.inc