【tk.TAKEO KIKUCHI】2025 Spring&Summer Collection Style Lookを2月7日（金）よりオフィシャルサイトで公開

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するユニセックスブランド「tk.TAKEO KIKUCHI (ティーケー タケオキクチ)」は、2025年春夏コレクションのスタイルルックを2月7日(金)よりオフィシャルサイトで公開いたします。また同日より、全国店舗ならびにオンラインストアにて発売をスタートいたします。

tk.TAKEO KIKUCHIは時代を超えて支持されるトラディショナルなアイテムをベースに、アソビ心とストリートの自由な発想を取り入れ、日本独自のミックススタイルを提案するユニセックスブランド。

『Future is in the past』=未来は過去にある。という意味を持つ2025 Spring&Summerのテーマは、2000年代前後のエッセンスを現代に再構築したコレクション。

ヴィンテージ加工を施したアイテムや、オーバーシルエットをtk.TAKEO KIKUCHIらしくクリーンな印象に仕上げています。

STYLE LOOKはコチラ(https://store.world.co.jp/s/brand/tk/lookbook/2025-spring/)

【STYLE LOOKより一部抜粋】(LADIES)T-SHIRTS\6,050 JACKET\19,800 CARDIGAN\8,250 PANTS\11,000 BELT\7,920(MENS)T-SHIRT\9,350 BLOUSON\17,600 PANTS\16,500SHIRT\9,350 BLOUSON\18,700 TIE\3,960 PANTS\12,650 SHOES\15,400(MENS)T-SHIRT\6,050 CARDIGAN\11,000 PANTS\11,000 GLASSES \3,960 BAG\6,600 SHOES\14,300(LADIES)SHIRT\11,000 PANTS\11,000 GLASSES\3,960 BELT\7,920 ACCESSORY\2,640 BAG\5,940 SHOES\15,400SHIRT\6,600 ACCESSORY\7,920 BLOUSON\17,600 PANTS\11,000 BELT\7,920 HAT\4,950 GLASSES\3,960

※価格はすべて税込み金額となります。

【 Brand Concept 】

時代を超えて支持されるトラディショナルなアイテムをベースに、

アソビ心とストリートの自由な発想を取り入れ、日本独自のミックススタイルを提案する



【 Social Media 】

Instagram @tk.TAKEOKIKUCHI_official(https://www.instagram.com/tk.TAKEOKIKUCHI_official/)

<会社概要>

・名称:株式会社エクスプローラーズトーキョー(株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:尾関 修司

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト:https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト:https://store.world.co.jp/