【2025年バレンタイン】チョコもチョコ以外も 大切な人や推し、家族など仲を深めたいお相手へ「giftee(R)」でギフトを贈ろう

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、eギフト販売WEBサービスおよびスマートフォン向けのアプリ「giftee(R)」(※2)にて、2月14日(金)のバレンタインデーを彩る企画として、「giftee ショコラコレクション2025」および「チョコレートだけじゃない!特別感のあるバレンタインギフト」の2種類の特設ページを公開いたしました。また、例年ご好評をいただいている、バレンタインにぴったりなギフトのラインナップから受取り手が商品を選べるギフトボックス「giftee Box for バレンタイン」の販売を1月31日(金)より開始したほか、「giftee Box for バレンタイン」3,000ポイントを1つ贈ると、贈った方も「giftee Box for バレンタイン」(500ポイント分)を1つもらえる「giftee Box for バレンタインSend1 Get1キャンペーン」を、2月7日(金)~2月13日(水)のgiftee Happy Week(※3)の期間中に開催します。

パートナーやご家族、お友達、フォロワーさん、推しさんなど…大切な方、もっと仲を深めたい方へ、バレンタインデー当日でもギフトが贈れる「giftee(R)」で、ギフトを贈ってキモチを伝えてみませんか。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee(R)とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※3) giftee Happy Weekとは、「もっとキモチを贈りたくなる一週間。」をコンセプトに、ギフティからユーザーの皆さまへ日頃の感謝の気持ちを込めてeギフトを贈るイベントで、毎月7日から1週間、「giftee(R)」で開催しています

■バレンタイン期間中「giftee」でのeギフト利用動向

バレンタイン期間における流通額およびギフト利用ユーザー数 ともに4年連続で伸長

2024年のバレンタインデー期間(2/13~15)における「giftee(R)」でのeギフトの流通額は、2021年比で約+120%、2023年同期比で約+20%、eギフトを購入したユーザー数は2021年比で約+50%、2023年同期比で約+10%といずれも増加しており、4年間継続して右肩上がりに推移していることがわかりました。

また、2024年のバレンタイン期間中には、「組み合わせ機能」を活用し、お相手の趣味や趣向に合わせて複数種類のギフトを自由に組み合わせて贈る方も多く見られました。特に、バレンタインギフトの王道である「コンビニスイーツと引き換えられるチケット」と「ドリンクチケット」の組み合わせのほか、「チョコレート」と「お花」、「クッキー」と「ホットアイマスク」など、「定番アイテム+癒し系アイテム」組み合わせも人気が高く、多くの方が贈られていました。お相手のよろこぶ顔を想像しながらセレクトする組み合わせギフトは、オリジナリティも発揮できてさらにキモチが伝わるはず。さまざまなラインナップから、ぜひお相手にぴったりのバレンタインギフト選びを楽しんでみてくださいね。

■チョコも、チョコ以外も、相手のお好みに合わせたバレンタインギフトを提案する2つの特設ページを公開中!

「バレンタインはやっぱりチョコレート!」という方はもちろん、今年はひと味違ったギフトをお探しの方もいらっしゃるのではないでしょうか。「giftee(R)」では、バレンタインを盛り上げる特設ページを2種類公開しました。

<「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」「カカオサンパカ」が新登場!giftee ショコラコレクション2025>

2024年のバレンタインで入荷後すぐに完売となった「セバスチャン・ブイエ」のほか、2025年は「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」「カカオサンパカ」のギフトが新登場。今年も人気チョコレートブランドのリッチで華やかなギフトが揃いました。気軽に贈れるお菓子や、お相手が好きな商品を選べるギフトもご用意しているので、ぜひ色々な方とプレゼント交換を楽しんでみてください。数量限定の商品もあるのでご購入はお早めに!!

( 特集ページ:https://giftee.com/announcements/543 )

▼特集ページでご紹介しているギフトの例

AOYAMA GIFT SALON (アオヤマギフトサロン)

セバスチャン・ブイエ シャポーショコラ

\3,000

https://giftee.com/items/5432

HIYORI WASANBON

【バレンタイン限定】チョコレート和三盆シュトーレン

\4,800

https://giftee.com/items/4180

DEAN & DELUCA (ディーン&デルーカ)

【限定】バレンタインハッピーバッグ

\3,250

https://giftee.com/items/5394



<チョコレートだけじゃない!特別感のあるバレンタインギフト>

まだまだブームが続き、多様化する“クラフト◯◯”や“サウナー”へのギフトなど、トレンドギフトを幅広くピックアップしました。定番ギフトのコーヒー・紅茶や、ご自宅でのリフレッシュに欠かせないお酒・おつまみなどに加え、自分磨きが捗るファッション・ビューティーアイテムもご紹介しています。甘いものが苦手な方へのバレンタインギフトや、ひとひねりあるチョイスをお探しの方へ。

( 特集ページ:https://giftee.com/announcements/546 )

▼特集ページでご紹介しているギフトの例

まどろみの真夜中に新たな刺激を。日常にささやかな彩りを添えるクラフトコーラ

OFF COLA(オフコーラ)

クラフトコーラ/DIET OFF COLA グラスセット

\7,476

https://giftee.com/items/4952

自宅で簡単に作れて見た目も可愛い!オーストラリア・シドニーで人気のスペシャルティコーヒーブランド

STITCH COFFEE

可愛いステッカー付き!簡単に美味しく作れるコーヒーパックセット

\2,000

https://giftee.com/items/5301

ハードなワークアウトも、キャンプなどの屋外活動にも活躍するワイヤレスイヤホン

JLab

GO AIR SPORT TRUE WIRELESS EARBUDS

\6,140

https://giftee.com/items/4781

■eギフトなら、バレンタイン直前、当日でも届けたいキモチに添えて贈ることができます!

数年前までは身近な人に対面で気持ちを伝えるのが当たり前だったバレンタインも、今では当日に会えなくとも、eギフトとしてお相手のお好みにあったギフトを手軽に贈ることができるようになりました。年が明けて何かと慌ただしいこの時期、「giftee(R)」であれば、店頭にいかなくとも思い立ったらその場でスマホから、相手を想ってじっくりギフトを選んで購入でき、購入後はメールやチャットツールから即座に贈ることができるため、バレンタイン当日であっても、eギフトに添えて伝えたいキモチを届けることができます。

■贈られたお相手が自由に選べる「giftee Box for バレンタイン」

「giftee Box」は、贈られたお相手がポイントに応じて商品ラインナップから自由にお好きなアイテムを選んで受け取れる、ギフティが開発した選択型ギフトです。このうち「giftee Box for バレンタイン」は、2023年に続き、2024年に季節のギフトイベントに合わせて販売した「giftee Box」シリーズ(※4)のうち、最も多くお買い求めいただいたギフトボックスです。

「giftee Box for バレンタイン」は、どんな方にもバレンタインをお楽しみいただけるよう、チョコレートやスイーツなどの王道ギフトから、お酒やおつまみ、ファッションアイテムまで最大400種類以上の幅広いジャンルのギフトを取り揃えています。2025年は、「DALLOYAU(ダロワイヨ)」のニャカロン詰め合わせ、「kanade」のプレミアムバスソルト、「フェイラー」のFEILER eGiftなど、センスの良いアイテムと引き換えることが可能なeギフトも多数ご用意しております。

( 販売ページ:https://giftee.com/items/3207 )

(※4)「giftee Boxシリーズ」は、「giftee(R)」で取り扱う多彩なギフトの中から、受け取った方が好きなギフトを選んで交換することができるオリジナルのギフトボックスシリーズです。相手の好みやテーマに沿ったギフトを揃えた「コンセプトBox」と、季節やイベントごとに合わせた「シーズナルBox」を展開しています

■ 新作バレンタインデザインのギフトカードが登場!

「giftee(R)」のギフトには贈りたい気持ちやシーンに合ったギフトカードを添えることができます。2025年バレンタインは、イラストレーターのおくちはるさんによる新作デザインのギフトカードを提供いたします。

イラスト:おくちはる

ギフトチケットの交換方法について

eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。

▼3つの交換方法

