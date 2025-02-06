【エスパル仙台】NEW＆RENEWAL OPEN 2025 Spring
仙台ターミナルビル株式会社
本館1F 「エヴァム エヴァ」
本館1F 「ヤヌーク」
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149926/table/39_1_d1f30bf080ed82d8daaa616a7d7931c7.jpg ]
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特設サイトはこちら :
https://www.s-pal.jp/sendai/renewal2025/
仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するエスパル仙台に今春、東北初出店8ショップ、新規オープン7ショップをふくめた全24ショップがオープンいたします。東北初出店のレディス・メンズ複合ショップ「エヴァム エヴァ」や「ヤヌーク」、ジュエリーショップ「キュイキュイ」、スキンケアブランド「オサジ」など注目ショップが多数オープン。エスパル仙台は装いを新たに、さらに多くのお客さまに楽しんでいただける空間となります。
本館1F 「エヴァム エヴァ」
本館1F 「ヤヌーク」
▼NEW OPENリスト
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149926/table/39_1_d1f30bf080ed82d8daaa616a7d7931c7.jpg ]
▼RENEWAL SHOPリスト
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149926/table/39_2_7d97dd55be0096ca888f0cf5a79f9dfd.jpg ]
各ショップのオープン特典およびイベント詳細は下記特設サイトより順次お知らせいたします。
▼NEW＆RENEWAL OPEN 2025 Spring特設サイトは下記よりご確認ください。
特設サイトはこちら :
https://www.s-pal.jp/sendai/renewal2025/
※2025年２月6日(木)時点の情報です。オープン情報は予告なく変更となる場合がございます。
＜エスパル仙台営業時間について＞※2025年2月6日(木) 現在
■日曜日～木曜日
ショッピング 10:00～20:00(一部店舗を除く)
飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)
■金・土・祝前日
ショッピング 10:00～21:00(一部店舗を除く)
飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)
■エスパル仙台に関するお問い合わせについて
TEL：022-267-2111(代表) 受付時間 10：00～18：00