「FolieFatale～病ンデレ男に堕とされる～」POPUP ～ショコラ アフェクション～を2025年2月14日(金)よりゲーマーズにて開催致します！
株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年2月14日(金)より「FolieFatale～病ンデレ男に堕とされる～」POPUP ～ショコラ アフェクション～を開催することをお知らせいたします。
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https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5929
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ー 開催概要 ー
開催期間：2025年2月14日(金)～3月2日(日)
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店3F(営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ
開催内容：『FolieFatale～病ンデレ男に堕とされる～』関連商品の販売
※ストア開催と共にゲーマーズオンラインショップにて受注販売を行います。
店舗キャンペーン
【購入特典】
期間中に対象商品をご購入またはご予約内金2,000円(税込)毎に特典ブロマイド(全12種)をランダムで1枚差し上げます。
■特典ブロマイド(全12種)
※ストア開催と共にゲーマーズオンラインショップにて受注販売を行います。※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。※特典はなくなり次第終了となります。※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。※オンラインショップでは特典配布条件が異なる場合がございます。
オンラインショップキャンペーン
【オンラインショップ購入特典】
期間中に対象商品をご購入またはご予約内金2,000円(税込)毎に特典ブロマイド(全12種)をランダムで1枚差し上げます。
■特典ブロマイド(全12種)
※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。※特典はなくなり次第終了となります。※オンラインショップでは、特典は商品とあわせて配送となります。※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。※AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催の「FolieFatale～病ンデレ男に堕とされる～」ポップアップストア購入特典と同一となります。
販売商品
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ 缶バッジ コレクション
価格：550 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ ミニアクリルキャラスタンド 叶依
価格：880 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ ミニアクリルキャラスタンド 春樹
価格：880 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ ミニアクリルキャラスタンド 蓮
価格：880 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ ミニアクリルキャラスタンド リト
価格：880 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ ミニアクリルキャラスタンド 冬理
価格：880 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ ミニアクリルキャラスタンド 燈
価格：880 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ フォト風カードコレクション
価格：550 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ カードホルダー
価格：1,650 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ マグカップ
価格：1,650 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ チョコタルト <ランダム特典カード付き>
価格：1,296 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ アクリルキャラスタンド 叶依
価格：1,980 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ アクリルキャラスタンド 春樹
価格：1,980 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ アクリルキャラスタンド 蓮
価格：1,980 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ アクリルキャラスタンド リト
価格：1,980 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ アクリルキャラスタンド 冬理
価格：1,980 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ アクリルキャラスタンド 燈
価格：1,980 円(税込)
■FolieFatale ～病ンデレ男に堕とされる～ マルチデスクマット
価格：3,850 円(税込)
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【株式会社カードラボ 会社概要】
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