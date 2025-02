【明日2/8（土）から開催】アークテリクス本国契約アスリートによる2024ウィンターシーズンを、映像と写真そしてサウンドを融合し表現したアート展「INTERMISSION in Tokyo」

アメアスポーツジャパン株式会社

この度、アメアスポーツジャパン株式会社(本社:東京都新宿区新宿/代表取締役社長:ショーン ヒリアー)アークテリクスは、本国(カナダ・バンクーバー)と契約をしているプロスキーヤー「Cole Richardson (コール・リチャードソン)」が迎えた2024ウィンターシーズンを、3人のアーティストが映像と写真、アートをコラボレーションさせることで、新たな定義を提案するアート展『INTERMISSION in Tokyo』を、2月8日(土)~11日(火・祝)まで代官山T-SITE内のギャラリースペース「代官山T-SITE GARDEN GALLERY」にて開催いたします。

「INTERMISSION in Tokyo」開催概要

期間:2025年2月8日(土)~ 2月11日(火・祝)

時間:2月8日(土)~10日(月)11:00~19:00 ※最終日2月11日(火・祝)のみ17:00閉場

場所:代官山T-SITE GARDEN GALLERY [MAP(https://maps.app.goo.gl/dcN4VJui73WzRUNGA)](東急東横線「代官山駅」より徒歩5分)

入場料:無料

この展覧会のきっかけとなった一連のストーリーを写真と映像で綴る三面のモニターに囲まれた部屋では、中央に立つと臨場感あふれるサウンドで没入感を得られるコールの滑走を新たなアングルで切り取ったモニター外観にはコールの滑走シーンを撮影した映像が流れているCole Richardson(コール・リチャードソン)コメント

“INTERMISSION(インターミッション)”の本来の意味は体験を中断する『幕間』の時間です。それは物語の流れを止め、振り返り、洗練し、新たなアプローチを考えるための機会を提供する「間」です。私にとっては、半ば強制的な「休憩」の機会でした。 2023年1月7日に北海道で発生した、プロスキーヤー生命に関わる大怪我と1カ月間の入院生活は、私のキャリアと人生を完全に一時停止させるものでした。この一時停止の経験を通じて、「インターミッション」という言葉に深く惹かれたのです。

「インターミッション」とは、私にとって始まりと終わりを持つ一区切りの時間であり、その間に生まれる変化を大切にする招待状のようなものです。この考え方は、困難な状況に対する楽観的な視点を与え、元の状態に戻り完全に回復できるという希望をもたらし、「物事をより深く理解するためには、それらから一度距離を置く必要がある」という思想に集中できました。そしてこの怪我は、その思想を試す具体的な機会となったのです。 アスリートとしてのアイデンティティを失った私は、スキーではなく自分の健康に焦点を移さざるを得ませんでした。完全には回復できないかもしれないという考えは恐怖でしたが、それは私の人生とキャリアについて新たな視点を得るきっかけとなりました。また、スキーをどのように捉えるべきか、そして私のように雪の世界に没頭していない人々がウィンタースポーツをどう解釈するのかを考える時間をもたらしました。この強制的な距離感が、スキーに対する私の見方やキャリアへのアプローチを再構築し、自分のインスピレーションやモチベー ションを再調整するための空間を生み出され、この思考の延長線上で、この展示会のコンセプトが生まれたのです。

私にとって、スキーは一つのスポーツを超えた存在です。それは自己表現を体現する芸術形式であり、創造、文化、コラボレーションを意味します。この「インターミッション(休憩)」の経験は、この思想をさらに深め、スキーがギャラリーで展示されるに値する芸術形式として捉えられる可能性を提案する原動力となりました。典型的なスキーシーズンでは、スキーヤーは映像作品やハイライト動画、SNS コンテンツを制作することが求められますが、私はこの枠を超えて創造的に挑戦したいと思いました。そして素晴らしいチームの協力を得て、スノースポーツの枠を超えたインスピレーションを与えてくれる3人のアーティストとコラボレーションする機会を得ました。彼らは私や私の物語、スキーを独自の視点で捉え、私自身の物語 だけでなく、今日のメディアにおける豊かな風景におけるスキーの物語に新たな命を吹き込みました。

Cole Richardson(コール・リチャードソン):フリースタイルスキーヤー

2001 年生まれ。体操選手、スキーレーサー、スロープスタイルやハーフパイプのフリースタイルスキーヤーなどの分野で活躍する若手から技術を吸収してきたコール・リチャードソンは、これまでのスキーヤーとは一線を画す存在。スキーレーサーであった両親に2 歳のころからスキーに親しみながら育てられ、技術的な素養、スタイルへの情熱、そしてスキーへの純粋な愛情に駆り立てられ、自分らしさを前面に出した、自由な自己表現を志向し、フリースキーの世界に、圧倒的なダイナミズムと縦横無尽に舞うエア技術をもたらした。その技術が評価され、2019 年度のQuiksilver Young Guns コンテストでは 1,000 本もの応募映像の中から見事優勝。スキーを通じて自身のスタイルを表現しつつ、2021 年に公開された映画で初めての撮影を担うなど、スキーに留まることなくあらゆる領域で自身の表現力を発揮している。

アーティスト紹介

Alex F Webb(アレックス・F・ウェブ):写真家・映画製作者

風景とそれに付随する物語に対する理解を覆す写真家兼映画製作者。時に過酷な地形に没入することを通じて、作品の被写体リズムを反映しています。アウトドアと結びついた生活を送る人々に焦点を当てることで、これらの環境がどのように被写体を形成し、またそれらの人々がどのようにして土地に痕跡を残すかを明らかにする。イギリスの風景とその住人たちの不安を引き起こす側面を見据えた彼のプロジェクト「BLEU(ブラインド・ランディング・エクスペリメンタル・ユニット)」と、数々の賞を受賞した短編映画「KEITH」では、事実とフィクションの語法が融合しており、証拠という概念を用いて社会構造に対する信頼と信念に挑戦している。

LEO HOORN(レオ・ホーン):編集者・撮影監督・映像ディレクター

ブリティッシュコロンビア州スミザーズで生まれ育ったレオ・ホーンは、若くしてスケートボードとスノー ボードに没頭。その後すぐに映画制作を始め、業界内の友人たちの縁でウィスラーに移り住み、そこですぐに現地の映画製作会社、シェルパス・シネマに見出された。 シェルパス・シネマでは、編集者、撮影監督、映像ディレクターとして、「All I Can」、「The Great Siberian Traverse」、「Tsirku」、「Loved by All」、そして最近では「Children of the Columbia」など、辺境の地で撮影されたプロジェクトに携わっている。

Marvin Leuvrey(マーヴィン・ルヴレイ):フォトグラファー・ディレクター

パリを拠点に活動する写真家、ディレクター、アーティスト。商業作品では、ルイ・ヴィトン、ジャッ クムス、ディオール、エルメス、アークテリクス、ジバンシー、ロエベ、モンクレール、ジョーダン、アディ ダス、リモワ、ラファ、サロモン、ナイキなどのブランドとのコラボレーションや、Epoch、Images、M magazine、Another Man、Revue、Wallpaper*、(RE)picture などの雑誌での編集作品を手がけていた。アーティストとしての活動では、FOAMポール・ハフ賞とマック・ファースト・ブック賞の候補にノミネート。アテネのベナキ美術館、フォトミュージアム・ヴィンタートゥール、東京の ポストギャラリーなどで作品を発表している。

アークテリクスは1989年にカナダ西部ブリティッシュコロンビア州・バンクーバーで誕生した。太平洋沿岸部に広がる『コーストマウンテン』と呼ばれる急峻な山岳地帯まで、車で約1時間。日常の中にアウトドアアクティビティが自然に溶け込んだこの街で、クライミングギアを製造販売するガレージブランド『ロックソリッド』としてスタート。1991年には、熱成型3Dフォームを活かした「Vapor Harness」を発売するとともに、生物の進化の歴史で最初に空を舞った鳥とされる『始祖鳥』をモチーフに、社名をARC'TERYX(アークテリクス)に変更した。「Vapor Harness」は、クライマーであるデザイナー自身が極限の使用状況での機能性と耐久性を兼ね備える、自らが必要とするクライミングギアをゼロから開発した。この「デザイン フロム スクラッチ」の哲学は現在も受け継がれ、『コーストマウンテン』の豊かで厳しい環境の下で培われた技術や経験を基盤に、「デザイン・クラフトマンシップ・パフォーマンス」に拘り、業界の常識を再定義する技術革新を続けながら、最高のパフォーマンスを発揮する最高品質の製品を生み出し、アウトドア・プロダクトの進化をリードし続けている。