ABEMA人気番組とLINE VOOMとの連動番組第2弾！恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』参加メンバーが週替わりで登場する『今日好き放送部』全6回を配信

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、「LINE」内のショート動画プラットフォーム「LINE VOOM」にて、新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」との連動番組第2弾『今日好き放送部』を2025年2月16日(日)より、全6回の予定で配信します。

配信アカウント:https://lin.ee/FCMGXGQA/lntl/pr(https://lin.ee/FCMGXGQA/lntl/pr)

『今日、好きになりました。』は「ABEMA」で配信中の人気恋愛リアリティーショーです。現役高校生たちの"運命の恋と青春の修学旅行"をテーマに、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の"恋"と"青春"を追いかけます。現在、最新シーズン『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を配信しており、『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』では番組歴代最高視聴を更新したほか、『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に関連するSNSの動画再生数も累計1億回を突破するなど大きな話題を呼んでいます。また、2025年3月26日(水)には『青春祭2025 by 今日、好きになりました。』の開催も決定。昨年3月に行われた『青春祭 by 今日、好きになりました。』では、今日好きの旅に参加した歴代メンバー60名が、ショー&トーク、ファッションショー、ライブ、バラエティコーナーなどさまざまなステージを行い、約2,100名のファンが集まるイベントとして大きな熱狂を生みました。

「LINE VOOM」では、『今日、好きになりました。』との連動番組として、『今日好き放送部』を「LINE VOOM」のライブ配信機能を通じて配信します。本番組では、ラジオ番組のパーソナリティを今日好き人気メンバーが務める演出で、古園井寧々さん、藤田みあさん、Baoさん、忠村太陽さん、林田拓也さんほか人気メンバーが週替わりで登場し、メンバーや視聴者からの恋愛や日頃の悩みにまつわるお便りに回答していきます。なお、メッセージは今日好きの公式SNSで受付予定です。

【番組あらすじ】

・第1回

パーソナリティ:古園井寧々、藤田みあ

旅の中では第一印象からモテまくりだったねねとみあ。

同じシーズンでの参加が望まれた2人がついに共演!

どちらが最強で最恐の女子なのか...?!

・第2回

パーソナリティ:Bao、忠村太陽、林田拓也

数々の女子メンバーを虜にしてきたが、どこか頼りない3人の天然イケメンが集合!

3人が視聴者から集まった新学期に不安なことを解決(?)します!

本配信に関する最新情報は「LINE VOOM」の公式X(旧Twitter)でもお知らせする予定です。

https://twitter.com/LINEVOOM_Japan

「LINE VOOM」では、このほかにもさまざまな動画をお届けしています。おすすめ動画は以下からご覧いただけます。

https://linevoom.line.me/

■『今日好き放送部』配信概要

配信日:

第1回 2025年2月16日(日)22:00~

第2回 2025年2月23日(日)22:00~

第3回 2025年3月2日(日)22:00~

第4回 2025年3月9日(日)22:00~

第5回 2025年3月16日(日)22:00~

第6回 2025年3月23日(日)22:00~

※配信日時が変更となる場合があります

出演者:古園井寧々、藤田みあ、Bao、忠村太陽、林田拓也ほか今日好き参加メンバー

配信アカウント:ABEMA「LINE VOOM」アカウント https://lin.ee/FCMGXGQA/lntl/pr

※ライブ配信開始時に通知を受け取る際には、アカウントの「フォロー」をお願いします

■ABEMAオリジナルリアリティーショー『今日、好きになりました。』概要

番組概要:

現役高校生たちの"運命の恋と青春の修学旅行"。数日間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な、本気の"恋"と"青春"を追いかけます。果たしてメンバーは運命の恋を見つけることができるのか?

現在最新シーズン「今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル」をABEMAで好評配信中!

番組公式ページ:https://abema.tv/lp/kyousuki-official

<「LINE VOOM」について>

「LINE VOOM」は、「LINE」内でショート動画などが楽しめる動画プラットフォームです。さまざまなジャンルの動画コンテンツが集まっており、「LINE VOOM」内の「おすすめ」タブでは見れば見るほどに、ご自身の関心が高いジャンルや人気の動画がレコメンド表示される仕組みとなっています。また「フォロー中」タブでは自分でフォローしたクリエイターや企業アカウントの投稿を見ることができます。「LINE VOOM」は、個々人に最適化された動画コンテンツとの出会いやエンタメの楽しさを提供することで、ユーザーの毎日を彩る存在となることを目指しています。

「LINE VOOM」:https://linevoom.line.me/

「LINE VOOM」公式サイト:https://lin.ee/NMN8bx2/lntl ※スマホ専用URL

「LINE VOOM」LINE公式アカウント:https://lin.ee/48Yl9Mk/lntl/Pres

「LINE VOOM」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LINEVOOM_Japan