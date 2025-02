【ホテルグレイスリー新宿】ゴジラとモスラの鳴き声が響く！2025年第一弾ジオラマ登場　ゴジラとモスラのリアルな対峙が目の前で！！

藤田観光株式会社2025年第一弾ジオラマ TM & (C) TOHO CO., LTD.ホテルグレイスリー新宿のシンボル「ゴジラヘッド」

ホテルグレイスリー新宿(東京都新宿区、総支配人:和田 修治)は、ホテル館内にてゴジラの世界観を間近に楽しんでいただけるよう、8階ロビーに「ゴジラジオラマ」2025年第一弾を2025年1月23日(木)より設置し、6月23日(月)まで展示いたします。

世界で唯一の「ゴジラルーム」を有するホテルグレイスリー新宿では、2025年も2期にわたり、ゴジラジオラマの新作を展開します。第一弾(1月23日(木)~6月23日(月)予定)のジオラマは、2001年に公開された作品『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』で実際に使用されたゴジラスーツとモスラの造形を設置。港の工場地帯を背景に、同作品に登場する"最凶"の白目のゴジラとモスラが対峙する様子がリアルに再現されています。また、今回はさらなるリアルティを求めた音響演出として、劇中使用されたゴジラとモスラの鳴き声を臨場感たっぷりにお届けします。音響とビジュアルが一体となり映画の世界に入り込んだような没入感をぜひお愉しみください。

新宿のランドマークであるホテルグレイスリー新宿は、東宝株式会社とのコラボレーションによって実現した、ほぼ原寸大のオブジェ「ゴジラヘッド」(約12m)や、部屋の細部にわたってゴジラの世界観を体感できる「ゴジラルーム」など、国内ファンはもとより、訪日外国人にも人気です。ゴジラのジオラマ展開は2023年に登場し、毎年2期にわたって新作を発表。5作目となる本作はリアリティあふれるゴジラとモスラの死闘をダイナミックに表現しました。

ホテルグレイスリー新宿では、今後も当ホテルならではの演出をご用意いたします。ご滞在時間にプラスアルファの感動を体験してみませんか。ご来館を心よりお待ちしております。

TM & (C) TOHO CO., LTD.【イベント概要】

◎名称:2025年第一弾ジオラマ

『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』より 対峙するゴジラとモスラ

◎設置期間:2025年1月23日(木)~6月23日(月)予定

※第二弾は6月下旬~12月まで設置予定

◎設置場所:ホテルグレイスリー新宿8階ロビーにて常設展示

◎公式HP:https://gracery.com/shinjuku/

◎お問合せ TEL:03-6833-1111(代表)

TM & (C) TOHO CO., LTD.

◎注意事項

・写真撮影をされる際は、ご自身の機器をご使用ください。

・混雑の場合は写真撮影をお待ちいただく場合があります。

・設置期間は変更となる場合がございます。

【ホテルグレイスリー新宿概要】

所在地 :〒160-8466 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

アクセス:JR新宿駅より徒歩約5分/西武新宿駅より徒歩約3分

客室数:970室

TEL:03-6833-1111(代表)/03-6833-2489(宿泊予約直通)

公式HP https://gracery.com/shinjuku/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘(現ホテル椿山荘東京)」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル(人生)の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP:https://www.fujita-kanko.co.jp