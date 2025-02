フェンディ、 ソラーリ通りのミラノ本社をリニューアルオープン

フェンディ・ジャパン株式会社

credit : Silvia Rivoltella

イタリアを代表するラグジュアリーブランド フェンディ(FENDI)は、ミラノのファッション地区の中心部、ソラーリ通り(Via Solari)に位置するミラノ本社をリニューアルオープンいたしました。建物内には、常設オフィス、ショールーム、そしてファッションショー用のスペースを完備。2025年2月26日に開催されるフェンディ 2025-26年秋冬 ウィメンズおよびメンズコレクションのファッションショーでは、以前の2倍の広さとなる1,650平方メートルの新キャットウォークエリアが初披露されます。フェンディ建築部門が手掛けたこのミラノの新本社は、メゾンの美学を体現し、新スペースの統合により総面積は4,515平方メートルから5,915平方メートルへと拡大されました。

ソラーリ通りとステンダル通り(Via Stendhal)の角に位置するこの建物は、洗練された赤レンガのファサードが特徴で、インダストリアルな魅力を放っています。内部はバックステージおよびアトリエ、ショースペース、常設オフィスの3つのゾーンで構成され、1階のショーエリア上部に架かる遊歩道に繋がっています。各スペースはそれぞれ独立して稼働させることができ、エネルギーの効率を最大化する環境配慮型の設計となっています。

credit : Silvia Rivoltella

軽やかなコンクリートと透明感のある素材の組み合わせ、むき出しの金属構造、完全に遮光できる天窓により、空間のインダストリアルな特徴が巧みに活かされています。1,650平方メートルの壮大なショースペースの両脇には、クリアガラスとホワイトメタルで構成されたオフィス、アトリエ、バックステージエリアが配置され、開放感を演出しています。

エントランスにはウェルカムエリアがあり、フェンディの世界へと誘います。柔らかな色調の空間に、「フェンディ カーサ」のソファが、温かなアクセントを添えています。建物のインダストリアルな雰囲気に調和したポリカーボネート製のランタンが壁と天井に設置され、調光可能なムード照明となります。特に、新しく設置された常設ショールームとアトリエでは、フェンディの職人たちが自然光の下で作業できるよう、太陽光を最大限に取り込める設計となっています。植物が生い茂る上階のテラスに続く拡張された食堂を含め、どのエリアにおいても豊かなグリーンが従業員やゲストに心地よく清々しい雰囲気をもたらします。

credit : Silvia Rivoltella

フェンディとアルナルド・ポモドーロ財団(Fondazione Arnaldo Pomodoro)のパートナーシップの継続により、ソラーリ通り35番地のエントランスホールでは引き続き、アルナルド・ポモドーロの代表作のひとつである環境芸術作品「迷宮への入り口 (Ingresso nel labirinto)」とともに、「Costume di Didone」(1986年にジベッリーナ(Gibellina)で上演されたクリストファー・マーロウ(Christopher Marlowe)作『カルタゴの女王ダイドウ(Dido, Queen of Carthage)』のための衣装)と、「Costume di Creonte」(1988年にシエナ(Siena)で演奏されたイーゴリ・ストラヴィンスキー(Igor Stravinsky)作曲『エディプス王(Oedipus Rex)』のための衣装)のふたつの衣装が展示されます。ふたつの作品は2023年5月、フェンディとアルナルド・ポモドーロ財団のパートナーシップ締結を記念してフェンディのローマ本社があるイタリア文明宮(Palazzo della Civilta Italiana)で開催された「アルナルド・ポモドーロ展:文明の大いなる舞台(Arnaldo Pomodoro. The Great Theatre of Civilizations)」でも展示されました。

ソラーリ通り フェンディ ミラノ本社について

フェンディのミラノ本社が建つこの場所は、元々はRiva&Calzoni と呼ばれた工業施設で、1800年代後半から発電用タービンが製造されていました。同社はナイアガラの滝(Niagara Falls)の水力発電所用に最初のタービンを輸出し、今日まで続くイタリアの卓越した技術の歴史を始めました。1999年、アーティストのアルナルド・ポモドーロがスタジオおよび展示スペースとしてこの建物を購入。現在はメゾンのローマ本社であるイタリア文明宮から近いユーロ地区に設置されている巨大なブロンズ彫刻「ノヴェチェント(Novecento)」を展示することができる唯一のスペースでした。2013年、ミラノ本社をソラーリ通り35番地のこの地に設置したフェンディは、現在もアルナルド・ポモドーロのもっとも重要かつ代表作のひとつである環境芸術作品「迷宮への入り口」を収蔵しています。