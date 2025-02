国内外で大人気のアニメ作品の企画展が明日2月8日（土）から開幕！アニメ東京ステーション「みんなで楽しむ！！TVアニメ【推しの子】のあゆみ展」

一般社団法人 日本動画協会

国内に限らず海外からも高い人気を誇る、TVアニメ『【推しの子】』の企画展を、2025年2月8日(土)から5月6日(火・祝)まで、海外にも根強いファンを持つ日本のアニメコンテンツを活用したアニメの展示拠点・アニメ東京ステーションで開催します。開幕に先立ち、本日、プレス向け内覧会を実施しました。

【推しの子】は、“赤坂アカ×横槍メンゴ”の豪華タッグが、芸能界を題材に新たな切り口で描いた人気作品で、地方都市で働く産婦人科医のゴローが、“推し”のアイドル「B小町」のアイと“最悪”な出会いを果たしたことをきっかけに物語が展開していくストーリーです。2023年4月のアニメ放送開始をきっかけに、ストーリーの展開のみならず楽曲などでも注目を集め、昨年は第3期の制作も発表となったことで話題を呼びました。

企画展では、名場面の展示でストーリーを振り返ることができるほか、キャラクターの等身大パネルやフォトスポット、さらにアニメに登場するアイドルグループ「B小町」のライブ映像をお客様がレスポンスをしながらお楽しみいただけるコーナーなどを展示します。

是非、アニメ東京ステーションにお越しいただき、【推しの子】の作品の魅力をご堪能ください。

■展覧会会場の様子

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

■開催概要

◆展覧会名:みんなで楽しむ!!TVアニメ【推しの子】のあゆみ展

(英語名:Let's Enjoy together!! History of Anime Series "OSHI NO KO")

◆会 期:2025年2月8日(土)~5月6日(火・祝)

◆開館時間:11:00~19:00(最終入場:18:45)

◆会 場:アニメ東京ステーション

(東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東五号館 地上1~2階、地下1階)

◆休館日: 月曜日

※月曜日が休日の場合は開館し、翌日を休館日とする、年末年始、臨時休館等

ご来館の際には公式サイトでご確認をお願いいたします。

◆入館料: 無料

◆公式サイト: https://animetokyo.jp/