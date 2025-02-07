KOTOBAまつり〈PART2〉 兵庫県立大学環境人間学部 卒業設計展 “あたりまえ”とは何か
姫路市
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/237_1_3d7502638798d900984d6c74fd97e339.jpg ]
- 「兵庫県立大学環境人間学部 卒業設計展」にご来場の方には、常設展・企画展「生誕120年記念 詩人 坂本遼展」の無料観覧券（当日限り）をお渡しします。
- 2月18日・19日は、姫路文学館東隣の男山八幡宮厄神祭により、駐車場と周辺道路が混雑します。
姫路文学館ホームページ :
http://www.himejibungakukan.jp/
兵庫県立大学環境人間学部 卒業設計展 “あたりまえ”とは何か
兵庫県立大学環境人間学部の学生たちが「“あたりまえ”とは何か」をテーマに設計した模型などを展示。作品に込めた思いを学生たちのことばで伝えます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/237_1_3d7502638798d900984d6c74fd97e339.jpg ]
備考
- 「兵庫県立大学環境人間学部 卒業設計展」にご来場の方には、常設展・企画展「生誕120年記念 詩人 坂本遼展」の無料観覧券（当日限り）をお渡しします。
- 2月18日・19日は、姫路文学館東隣の男山八幡宮厄神祭により、駐車場と周辺道路が混雑します。
姫路文学館ホームページ :
http://www.himejibungakukan.jp/