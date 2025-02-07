【参加者の94％※が“満足”と回答！】3/1（土）『type エンジニア転職フェア ONLINE』エンジニアのキャリアに役立つ限定セミナーも同時公開！
株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイト『type』は、2025年3月1日（土）にオンラインで『type エンジニア転職フェア ONLINE』を開催いたします
（https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_250301(https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_250301)）。
※2024年11月開催のアンケート結果より
■ 『type エンジニア転職フェア ONLINE』の概要
開催日時：3/1（土）13:00～19:00
※出展企業情報の閲覧・カジュアル面談オファーの送受信：2/26（水）～3/1（土）
場所：オンライン
対象：ITエンジニア経験者または希望者
※カジュアル面談とは・・・
企業担当者と来場者が個別に話せるオンライン面談のことです。
【type エンジニア転職フェア ONLINEの特徴】
◆ どこからでも参加できる（無料）
◆ 2/26（水）からカジュアル面談オファーが届く＆送れる
◆ 企業とカジュアル面談（オンライン個別面談）やチャットができる
◆ 企業の資料DLや動画視聴で情報収集ができる
◆ 当フェア限定の特別セミナーや転職に役立つセミナーを視聴できる
◆ キャリアアドバイザーとオンラインで転職相談ができる
▼ 当フェアへの参加登録はこちら！ ▼
https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_250301(https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_250301)
■ 大手・優良企業の一部をご紹介
NTTデータ｜日立製作所｜キヤノン｜Sansan｜ベネフィット・ワン
アンファー｜ビジョン・コンサルティング ほか多数出展
※出展企業は変更になる可能性がございます
■ イベント当日しか聴けない！特別セミナーも開催！
今回は、転職活動を進める上で押さえておきたい情報が満載のノウハウセミナーに加え、
『生成AI導入の教科書』（ワン・パブリッシング）を上梓するなど、AI関連の
インフルエンサーとして情報を発信し続けている小澤 健祐氏に講演いただきます。
◇特別セミナー
＞＞講演テーマ
生成AIの教科書
-生成AIによる社会変革でキャリアはどう変わるか
＞＞講演
Cinematorico COO / 生成AI活用普及協会 協議員
小澤 健祐氏
＞＞講演概要
このセッションでは、生成AIの基本をおさらいしながら、生成AIのトレンドを押さえ、どのような社会変革が起きていくのかを読み解きます。
急速に流れる生成AIトレンドの中を生き抜く知識を得て、それぞれが新しいキャリアに備えられる1歩目にしましょう。
※本セミナーは、3/1（土）12:00～20:00にイベントページ内にてご覧いただけます。
◇転職ノウハウセミナー特集
過去に人気のあった「面接対策」と「求人広告の見方」、
「職務経歴書の書き方」のノウハウセミナーをイベントページにて限定公開！
公開期間中、好きな時間に視聴することが可能です。
イベント中にさっそく実践できるノウハウもありますので、
ぜひ事前にチェックしておきましょう！
＞＞講演テーマ
【面接が苦手な方におすすめ】
エンジニア面接、‟強み”を活かした面接突破術
【企業選びに悩んでいる方におすすめ】
求人広告クリエイターに学ぶ！
ITエンジニア向け求人広告の見方
【書類選考が不安な方におすすめ】
元人事＆ITエンジニア向け転職アプリ「Direct type」企画・運用担当が伝授！
エンジニア採用担当の目に留まる、職務経歴書の書き方
＞＞講演者
キャリアデザインセンター
※本セミナーは2/26（水）～3/5（水）の期間、イベントページ内にてご覧いただけます。
▼ 簡単登録3分！参加登録はこちら ▼
https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_250301(https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_250301)
■豪華プレゼント企画もご用意
対象者全員に・・・
Amazonギフトカード2,000円分をプレゼント
※プレゼントお渡しの条件は特設サイトをご確認ください。
https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_250301(https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_250301)
▼ 当フェアへの参加登録はこちら！ ▼
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転職活動を効率的に進められる『type エンジニア転職フェア ONLINE』への参加登録とご参加、心よりお待ちしています！
※本キャンペーンは株式会社キャリアデザインセンターによる提供です。
本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
type 転職フェア事務局【event@fair.type.jp】までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Incまたはその関連会社の商標です。
■本リリースに関連するサイトURL
●2025年3月1日（土）『type エンジニア転職フェア ONLINE』の詳細はこちら！
https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_250301(https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_250301)
●当フェアへの参加登録はこちら！
https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_250301(https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_250301)
●転職サイト[type（タイプ）]
https://type.jp/
株式会社キャリアデザインセンター 会社概要 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-20赤坂ロングビーチビル
資本金■5億5,866万円
設 立■1993年7月8日
従業員数■835名（2024年9月30日現在）
代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實
事業内容■
1．キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営
2．転職フェアの開催
3．人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）
4．質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス
5．IT業界に特化した人材派遣サービス『typeIT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-5/3156/34）
6．Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営
など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。
■ 本件に関するお問い合わせ先 ■
株式会社キャリアデザインセンター 広報担当
E-mail：pr@type.jp Tel：03-3560-1601 Fax：03-3560-1605
■ 法人企業様向けの転職イベントに関するご案内ページはこちら ■
＜typeエンジニア転職フェア＞
サービスサイト：https://type.jp/keisai/event/
サービス資料 ：https://info.type.jp/downloadpage-type/engineer-fea
＜女の転職type 転職イベント＞
サービスサイト：https://woman-type.jp/keisai/event/
サービス資料 ：https://info.type.jp/downloadpage-womantype_top/real-fair/
■ 求人掲載に関するお問い合わせ先 ■
・フォームでのお問い合わせ
「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/
「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/
・お電話でのお問い合わせ
TEL：03-3560-1622 『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛