東急不動産×長野県茅野市×面白法人カヤックが連携 代官山で「八ヶ岳のライフスタイル」楽しむイベント初開催

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:星野 浩明、以下「東急不動産」)と長野県茅野市、株式会社カヤック(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:柳澤大輔、以下「カヤック」)の3社は、八ヶ岳の自然と暮らしの魅力を発信するイベント「CRAFT my life MARKET」を2025年2月22日(土)・23日(日)の2日間、「TENOHA代官山」で開催することをお知らせいたします。

森の恵みを活かしたクラフトワークショップや地元ブランドの販売、トークイベントなど多彩なプログラムを展開。さらに、2月1日(土)~28日(金)の期間中、茅野市の暮らしに触れられる常設展示「CRAFT my life展」も実施し、2つのイベントを通じ、都市にいながら八ヶ岳の魅力を体感できる特別な機会を提供します。

■背景と目的

長野県茅野市は、八ヶ岳の豊かな自然に抱かれた地域であり、蓼科や白樺湖などの観光資源を有する一方で、「八ヶ岳のある暮らし」や「茅野市」という地域そのものの認知度はまだ十分とは言えません。特に、人口減少が進む中で、若者に選ばれるまちづくりや移住促進が課題となっています。

この課題解決に向けて、カヤックと東急不動産は2024年7月8日に「令和6年度 八ヶ岳ファン拡大を通じた関係人口創出事業」を受託(※1)。茅野市の認知向上と来訪促進を目的に、地域の暮らしや働き方を体感できるプログラム「CRAFT my life ~八ヶ岳の麓 茅野~」を企画・運営してきました。これまでに、ライフスタイルのヒントを提供する移住体験ツアー(※2)などを実施し、茅野市に興味を持つ人々との接点を創出。今回の「CRAFT my life MARKET」「CRAFT my life展」は、東京で茅野市の魅力を発信し、さらなる関係人口の拡大を目指すものです。

イベント会場の「TENOHA代官山」(※3)は、東急不動産が地域共生の場として展開する施設であり、2024年には茅野市にも「TENOHA蓼科」を開設。都市と地方をつなぐ新たな拠点の一環として、本イベントを通じて八ヶ岳の暮らしの魅力をより多くの人々に届けます。

※1 東急不動産「長野県茅野市の公募事業「令和6年度 八ヶ岳ファン拡大を通じた関係人口創出事業」を

株式会社カヤックと共同で受託」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000370.000006953.html

※2 「CRAFT my LIFE 暮らしのマイスターがお送りするライフスタイルツアー」開催レポート

https://smout.jp/plans/20506

※3 「TENOHA代官山」公式サイト

https://forestgate-daikanyama.jp/tenoha/

■「CRAFT my life MARKET」概要

茅野市の豊かな自然や文化を存分に楽しめる体験型プログラムと、飲食や物販を用意しています。

「8peaks BREWING」は「クラフトビールのテイスティング講座」を通じて、八ヶ岳の風味を味わう特別な時間を提供します。「yaso」が手掛ける八ヶ岳の樹木を使った「ルームミストづくり」や「木葉社」&「TINY GARDEN蓼科」が贈る「薪割り体験」「バターナイフ作り」、裂織という伝統的な技法を使った「キーホルダーづくり」など、子どもから大人まで楽しめるアクティビティが揃っています。さらに、地元食材を使ったポトフを提供する「EMMA'S HOTDOG」(https://www.instagram.com/emmas_hotdog/)や、人気そば店「傍 / katawara」(https://www.applenoodleinc.work/)のそば茶とオートミールのクッキーなど、飲食と物販コーナーも登場。

加えて、両日ともに14:00から、特別なトークイベントを開催します。

22日(土)は「今、森が面白い!循環する森が生み出すニューライフスタイル」、23日(日)は「風土とコミュニティを生かして自分らしく楽しむライフスタイルのつくりかた」をテーマに、八ヶ岳の暮らしを実践する登壇者たちが、その魅力を語ります。

茅野市移住相談ブースも設置されるため、移住や定住を検討している方は具体的な情報の獲得や気になる点の相談をすることも可能。茅野市の自然やコミュニティの魅力に触れながら、新しいライフスタイルの可能性を見つけてみてはいかがでしょうか。

■「CRAFT my life MARKET」イベント詳細

■日時

2025年2月22日(土)~2月23日(日) 11:00 ~18:00

■場所

TENOHA代官山

東京都渋谷区代官山町20番12号

フォレストゲート代官山「TENOHA棟」

(東急東横線 代官山駅 徒歩1分)

https://forestgate-daikanyama.jp/tenoha/

■費用

入場料無料

■お子さん大歓迎!森のめぐみを生かしたワークショップ(いずれも予約不要)

・八ヶ岳の樹木を使ったルームミストづくり

by yaso(https://shop.yaso.jp/)

・生木をけずってバターナイフを作ろう&薪割り体験

by 木葉社(https://www.mokuyousha.com/)

&TINY GARDEN 蓼科(https://www.mokuyousha.com/)

・裂織を織って世界に一つだけのキーホルダーづくり

by 廻巡飯店(https://www.instagram.com/grgr_shibata/)

・ビールがより美味しく楽しくなる、テイスティング講座

by 8 Peaks BREWING(https://eightpeaks.co.jp/)

2/22(土)16:00~ 先着順受付

■もっと知りたい方向け!八ヶ岳で活躍する人たちが語るトークイベント

2/22(土)14:00~15:00

テーマ:今、森が面白い!循環する森が生み出すニューライフスタイル

登壇者:増村江利子さん(greenz.jp)、小池コータローさん(木葉社)、石橋鉄志さん(yaso)、木村洋介さん(齋藤木材工業)

2/23(日)14:00~15:00

テーマ:風土とコミュニティを生かして自分らしく楽しむライフスタイルのつくりかた

登壇者:粟野龍亮さん(TINY GARDEN 蓼科)、黒澤 祐美さん(yaso)、りんごさん(傍/katawara)、折井祐介さん(ハマラノーエン)

*当日は、「茅野市 暮らしの相談ブース」も登場!

茅野での暮らし、移住についての相談をすることができます。

■「CRAFT my life展」概要

「CRAFT my life展」は、茅野市で「自分らしい生き方」を楽しむ仲間たちによる、地域資源を活かしたプロダクトや、茅野市の暮らしを知ることができる常設展示です。その魅力を通じて「”私らしい”をつくる暮らし」のヒントとなる内容を提供します。

中でも注目は、長野県の「カラマツ」に特化し、カラマツを余さず使うプロジェクトを手掛けている「齊藤木材」(https://vetaa.jp/)による展示。茅野市の森林資源である「蓼科のカラマツ」を活用したサウナが登場します。

会場の「TENOHA代官山」は「WE ARE GREEN」をスローガンに掲げたサステナブルな取り組みを推進する施設としても知られ、地域資源を循環させる取り組みを体感できる本展示との親和性も抜群。来場者が茅野市のサステナブルな暮らしに触れることができる貴重な機会となっています。

イベントは1階のカフェスペース全体を活用。期間中はカフェも一般開放しているため、コーヒーを楽しみながら茅野市の魅力あふれる展示をゆっくりと満喫することができます。

【常設展示】

・茅野で暮らす人々の「私のライフキャンバス」

・八ヶ岳エリアで活躍しているブランドのプロダクト

・茅野市の紹介

・蓼科のカラマツを活用したプロジェクト

■「CRAFT my life展」イベント詳細

■日時

2025年2月1日(土)~2月28日(金)9:00~19:00

■場所

TENOHA代官山

東京都渋谷区代官山町20番12号 フォレストゲート代官山「TENOHA棟」

(東急東横線 代官山駅 徒歩1分)

https://forestgate-daikanyama.jp/tenoha/

■費用

入場料無料

<お問い合わせ>

長野県茅野市 CRAFT my LIFE 運営事務局

(SMOUTアカウント) https://smout.jp/plans/20678

■カヤックと東急不動産の取り組み背景

カヤックは既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。また、地域ならではの豊かさを目指す「地域資本主義」を提唱し、移住・関係人口促進のためのWebスカウトサービス「SMOUT(スマウト)」やデジタル地域コミュニティ通貨「まちのコイン」といったプラットフォーム事業、全国のエリア開発事業も手がけるなど地方創生事業も行っています。

東急不動産は、都市事業、住宅事業、インフラ・インダストリー事業、ウェルネス事業、海外事業などを幅広く展開しています。長期経営方針のテーマとして「環境経営」を掲げ、社会に貢献する不動産会社として、都心だけでなく地方での事業展開にも注力しています。茅野市には蓼科高原に大型複合リゾートタウン「東急リゾートタウン蓼科」を保有。2022年に、茅野市と東急不動産株式会社、東急リゾーツ&ステイ株式会社、一般社団法人諏訪広域脱炭素イノベーション協会の4者で「地域循環共生圏に関する包括連携協定」を締結し、八ヶ岳西麓地域の豊かな森林資源を活用した持続可能な地域循環の推進や、地域の魅力・暮らしやすさの向上を目指しています。

こうしたカヤックと東急不動産、両者の強みを活かしたコンソーシアムの体制で本事業を実施して参ります。

==================================

■参考情報

長野県茅野市の紹介

長野県茅野市は日本のほぼ中央に位置し、八ヶ岳連峰の裾野に広がる高原都市です。

リゾート地として知られる蓼科をはじめ、白樺湖、蓼科湖、車山など高原の自然を満喫できる観光地のほか、八ヶ岳登山の玄関口としても知られています。

「縄文のビーナス」などの縄文時代の遺跡・土偶がたくさん発見されているほか、農業、芸術建築、木材プロダクトからワインまで、いずれも八ヶ岳の景観や風土が生み、醸成してきた営みであり、独自の魅力を持つまちです。

茅野観光ナビ:https://navi.chinotabi.jp/

======

株式会社カヤック 概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

設立:2005年1月21日

代表者:代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地:神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容:日本的面白コンテンツ事業

URL:https://www.kayac.com/