ABEMA番組「For JAPAN -日本を経営せよ-」にCBTソリューションズ 野口 功司が出演！

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業で、会場も47都道府県の全ての主要都市に国内最大の360の会場を展開中の株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）が毎週金曜日21:30～22:00に放送される、ABEMA番組『For JAPAN -日本を経営せよ-』の2月放送回に準レギュラーで出演します。2月期のテーマ「滅びゆく地方を再生せよ」は2月7日（金）21:30～22:00より4週連続にて放送されます。

左から、平井 理央（アシスタントMC）、谷本 有香（Forbes JAPAN Web編集長）、野口 功司（CBTソリューションズ 代表取締役 社長）、石丸 伸⼆（元広島県安芸高田市長）、古舘 伊知郎（メインMC）

■2月期テーマ《滅びゆく地方を再生せよ》

▼放送スケジュール

2025年02月07日（金） 21:30-22:00

2025年02月14日（金） 21:30-22:00

2025年02月21日（金） 21:30-22:00

2025年02月28日（金） 21:30-22:00

＜プロフィール ＞

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 代表取締役 野口 功司（のぐち こうじ）

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

代表取締役 野口 功司（のぐち こうじ）

1973年生まれ、宮崎県出身。宮崎大学工学部卒業後、96年富士ソフトABC株式会社に入社。株式会社オラクル、他外資系を中心に転職7回を経て、2009年、資格・検定に関するマーケットを成長させるビジネスを行う、株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズを設立。ITを駆使し、試験業界を牽引。年商100億を達成し成長中。ベストベンチャー100選出7回。経営者育成をテーマにIU大学客員教授。「令和の虎」「For JAPAN」「就活サバイバルNEO」など各種メディア出演中。

■ 番組概要

野口 功司（CBTソリューションズ 代表取締役 社長）、古舘 伊知郎（メインMC）野口 功司（CBTソリューションズ 代表取締役 社長）、石丸 伸⼆（元広島県安芸高田市長）

本物の実績のある経営者が日本課題に挑む全く新しい「実績重視」の政治トーク番組！

-日本の政治シーンに『経営力』はあるのか-

日本の未来を憂う無数のトーク番組。

しかし出演しているコメンテーターに実績はあるのか？

110兆円を動かす「政治家」に経営経験はあるのか？

経営経験もない人間が毎年途方もない金額を動かし、

30年以上成長できない日本。本物の実績のある経営者が日本課題に挑む！

・放送日時：毎週金曜日 21:30～22:00

・放送媒体：ABEMA

・メインMC：古舘伊知郎

・アシスタントMC：平井理央

・コメンテーター：谷本 有香（Forbes JAPAN Web編集長）

：石丸 伸⼆（元広島県安芸高田市長）

・プロジェクトWEBサイト：https://forjapan-project.com/

・ABEMA URL：https://abema.tv/video/title/221-273

・For JAPAN公式YouTubeチャンネル：https://youtube.com/@forjapan_project

【会社情報】

会社名 ：株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ(https://cbt-s.com/ )

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

主要事業：試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷 ・データ処理・分析サービス

資格・検定のポータルサイト「日本の資格・検定(https://jpsk.jp/ (https://jpsk.jp/))」の運営

就職マッチングサービス「資格de就職(https://jpsk-job.jp/ )」の運営

宅建士に特化した転職エージェント「TAKU-TEN(https://taku-ten.jp/ )」の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営

(https://cbt-s.com/professional-tc/)

■お問い合わせ

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 社長室

TEL：03-5209-0551 ／ E-mail：biz_admin@cbt-s.com