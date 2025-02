元バレーボール日本代表の狩野舞子さんが女性のスポーツをサポートするブランド「VSG（ビスジー）」のアンバサダーに就任

BAJ株式会社

スポーツをする女性に不快感や不都合から解放され思い切りパフォーマンスを発揮して欲しい、自由に体を動かすことを楽しんでほしい、そんな思いで開発されたシリーズ「VSG(ビスジー)」(BAJ株式会社:千葉県船橋市、代表取締役:梶原 隆司)のアンバサダーとして、2025年1月より元バレーボール日本代表の狩野舞子さんが就任いたしました。

https://vsgear.net/(https://vsgear.net/)

VSG(ビスジー)アンバサダー 狩野舞子

狩野さんは自身もトップアスリートとして活躍しながら、引退後も一般社団法人にて女子アスリートが安心して競技を続けられるように様々な活動をされています。そんな狩野さんの姿勢に、女性に寄り添いスポーツ環境を改善していきたいという思いを持つ「VSG(ビスジー)」との親和性を感じ、この度アンバサダーに就任していただくこととなりました。

■アンバサダー狩野舞子さんコメント

VSGはスポーツにおける女性特有の悩みを解決するために商品開発をしています。私自身も競技生活を通じて様々な不都合を感じていて、それを解決し競技に集中できるようにしたいと考えていたので、ブランドの理念に共感をして、今回アンバサダーを務めさせていただくことになりました。今後もVSGからは女性に寄り添った商品が発売されると聞いているので、少しでも女性のスポーツ環境が整うように、一緒に活動していきたいと思っています。特に、身体の変化が大きい学生アスリートへ向けた情報発信に力を入れていきたいと思っています。

■アンバサダープロフィール

<狩野舞子さん>

15歳で全日本代表候補選出。名門校のエースとして春高バレーなどで活躍し、再び注目を集める。久光製薬スプリングスに入団し、開幕戦スタメンと順調なスタートを切った。全日本代表で国際大会にも出場したが、2年間に左右のアキレス腱を断裂する不運に見舞われた。持病の腰痛、足の治療に専念するためチームを退団。その後、世界最高峰と言われる2大海外リーグへ挑戦し、9年越しの夢を叶えてロンドン五輪に出場した。翌シーズンからは久光製薬に復帰しセッターに転向するも、2015年には1年間バレーボールから離れ休養。2016年、PFUブルーキャッツでスパイカーとして復帰し、2017-18年シーズンには、Vチャレンジリーグの準優勝に大きく貢献する。2018年5月、黒鷲旗を最後に惜しまれながらも現役を引退。引退後はこれまでの経験を活かし、さまざまな活動を展開している。

■VSG(ビスジー)について

VSG(ビスジー)は、BAJ株式会社が新たにスタートする高機能スポーツアイテムのシリーズです。

VSG(ビスジー)という名前は「 vs. Gear」を表しています。「たたかう」という意味の「 vs」と、「道具」という意味の「 Gear(ギア)」を組み合わせ、「揺れ vs. Gear 」「疲労 vs. Gear 」「○○ vs. Gear」のように、あなたに代わってあらゆる障壁とたたかう、という意味が込められています。

― ブランドコンセプト ―

VSG(ビスジー)は、体を動かす女性に寄り添い日々感じる様々な障壁とたたかってくれるギアです。

不快感や不都合から解放され、思い切りパフォーマンスを発揮してほしい、自由に体を動かすことを楽しんでほしい、そんな思いで開発されたシリーズです。

― ブランドメッセージ ―

「自由がわたしを強くする」

いつからだろう。何にも制限されず、自由に走り出せなくなったのは。

女性としてのこころとからだの変化は私たちを自由にしてくれない。

自由とは何にも左右されないこと。

制約から解放されるために身に付ける。自由と出会うために。

VSGはわたしがわたしらしくあるための機能性ギア。

自由を手にした、私は強い。

<ブランドサイト>

https://vsgear.net/

今後VSGでは、すべてのスポーツを楽しむ女性が快適に安心して体を動かせるよう、実際にスポーツをされている方から頂いたお悩みを基に、こんなものがあったらいいな、を実現してまいります。

BAJ株式会社

「地球といっしょに呼吸する」



BAJ株式会社は、ヨガウェアやフィットネスウェア、ダンスウェアなど各種フィットネス製品の企画・製造を通してサステナビリティ社会の担い手になることを目指し、お客様の美と健康を向上させる商品をご提供いたします。





TEL:06-4397-3991

E-mail:info-baj@twins-corp.com