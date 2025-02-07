万博「大阪ウィーク」に出展 豊中の魅力を世界へ発信
豊中市
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_1_b46218fd6eb90d9d3d011ead86a451ef.jpg ]
- コアイベント
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_2_aab00737e473fd7a4b656d886994a476.jpg ]
- レギュラーイベント
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_3_22beae110cba7b0f5202d526a4627e9f.jpg ]
能
- コアイベント
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_4_4085ba5161267f3aea022639f654a05c.jpg ]
- レギュラーイベント
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_5_3e3c64b8d0ce09d9f100a25525f994f2.jpg ]
箕面自由学園チア・マーチング
- コアイベント
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_6_0b6966d205d20a354a9a259bf47bb4af.jpg ]
楽器展示イメージ
豊中市は、大阪府・大阪市万博推進局が実施する自治体参加催事「大阪ウィーク」に出展します。
大阪ウィークは、2025年大阪・関西万博において、府内の魅力を国内外の来場者に広く発信することを目的として、府内の市町村が一体となって開催するイベントです。「祭」をテーマに、万博会期中の春・夏・秋の3期（計35日間）にわたって、万博会場内の催事施設で約400件のプログラムを実施します。
豊中市では、日本センチュリー交響楽団や箕面自由学園チアリーダー部・吹奏楽部など、国内外で活躍する団体や個人と連携した豊中ならではの魅力あふれるステージや出展を行い本市の魅力を世界に向けて発信していきます。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_1_b46218fd6eb90d9d3d011ead86a451ef.jpg ]
大阪ウィーク～春～
- コアイベント
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_2_aab00737e473fd7a4b656d886994a476.jpg ]
- レギュラーイベント
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_3_22beae110cba7b0f5202d526a4627e9f.jpg ]
能
大阪ウィーク～夏～
- コアイベント
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_4_4085ba5161267f3aea022639f654a05c.jpg ]
- レギュラーイベント
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_5_3e3c64b8d0ce09d9f100a25525f994f2.jpg ]
箕面自由学園チア・マーチング
大阪ウィーク～秋～
- コアイベント
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/78420/table/796_6_0b6966d205d20a354a9a259bf47bb4af.jpg ]
楽器展示イメージ
コアイベント：大阪府・大阪市が主催する催事に本市内の団体が一部出演
レギュラーイベント：豊中市が主催する催事
▼豊中市ホームページはこちら
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/miryoku/osakakansaibanpaku/osakaweek.html
▼大阪ウィークはこちら
https://www.expo-osaka2025.com/osakaweek/