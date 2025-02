PEANUTS HOTEL｜スヌーピーが登場するコミック『PEANUTS』 75 周年を記念してリニューアルした客室が2/26(水)より登場！

株式会社ポトマック※画像はイメージです。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS HOTELは、スヌーピーが自身のドッグハウスで寛いで寝てしまう小鳥たちをみて、“IT'S NICE TO HAVE A HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE. ”~ お客さんが居ごこちよく思ってくれるうちをもっているのはすてきだな。~とコミックで紹介されたスヌーピーの思いをホテルコンセプトに、3 フロアを「IMAGINE」、「HAPPY」、「LOVE」とそれぞれテーマを設定、さらに全 18 室すべて異なるコミックをコンセプトにした客室になっています。

この度 PEANUTS75 周年を記念して、スヌーピーが初登場した 1955 年 10 月 4 日のコミックをコンセプトに ROOM53 を新たなお部屋にリニューアルいたします。

-CONCEPT-

ROOM 53|“SNOOPY’S FIRST APPEARANCE !”

スヌーピーが初登場した日 1950 年 10 月 4 日のコミックがコンセプトのお部屋。

スヌーピーが初登場した日のコミックをモチーフにしたオブジェをはじめ、フラワーモチーフの壁紙やランプシェード、特別なインテリアなどでどこか懐かしいレトロ感のあるお部屋に。

物語のはじまりに没入できる空間で、ゆったりとした時間をどうぞ。

部屋料金:\34,000~(税込\37,400~)

※一部、お持ち帰り可能なアメニティ含む

※3F 「PEANUTS DINER」での朝食含む

※価格はシーズンによって異なります。

Room Type:シングル

定員:最大 1 名

広さ:14 平方メートル

ご予約可能宿泊日

2025年2月26日(水)~5月31日(土)

※2025年6月1日(日)以降の宿泊については、後日PEANUTS HOTEL公式HP(https://www.peanutshotel.jp/)にてお知らせいたします。

ご予約はこちら :https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=7A290&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=00131&pac=&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=00131&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server11&DispUnit=room

ぜひ、この機会に PEANUTS の世界観を堪能できる客室をお楽しみください。

お持ち帰りが可能なアメニティに巾着トートバッグが新登場!

ROOM53のリニューアルを記念して、コミックに初登場した日のスヌーピーがデザインされた巾着トートバッグに全てのアメニティを入れてお渡しいたします。

マチが付いて中身も透けづらい生地なので、おでかけや旅行などマルチに活用できます。

持ち帰り可能なアメニティ

- 巾着トートバッグ

- バスタオル

- フェイスタオル

- シャンプー

- コンディショナー

- ソリッドソープ

- 歯ブラシ

- スリッパ

- ミネラルウォーター

- コーヒー・紅茶・煎茶

- メモ帳

- ボールペン

※PEANUTS HOTEL宿泊者すべての方が対象です。

※チェックイン時にフロントにてお渡しいたします。

※既に、2025 年2月26日(水)以降の宿泊で予約されている方も対象となります。

※数量に限りがございますので、予告なく無くなり次第終了となります。

さらに、PEANUTS 誕生 75 周年を記念した、スペシャルディナーセット付き宿泊プランも!

PEANUTS 75th アニバーサリースーベニア付きプラン(5 品)

ROOM 代 + \8,800(税込)

ピーナッツバターのフムスをディップして楽しめる季節野菜のグリルやキャロットラペなどの前菜、甘みの強い淡路玉ねぎを使用したグラタンスープや、赤ワインの効いた濃厚なデミグラスソースでじっくり煮込んだ牛ほほ肉のパイシチュー、コミックに登場する“凧食いの木”をモチーフにしたデザートをご堪能いただけます。

さらに、期間中 75 周年ディナーセットをご注文いただいたお客様に 75 周年スペシャルアートが施されたプレートをプレゼントいたします。

※宿泊以外のお客様も PEANUTS DINER 神戸(17:00~23:00 L.O.21:00)でご注文いただけます。

※プレートは無くなり次第終了。

※宿泊以外のお客様も PEANUTS DINER 神戸(17:00~23:00 L.O.21:00)でご注文いただけます。

※プレートは無くなり次第終了。

ご予約はこちら :https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=7A290&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A7JP3&pac=P02&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server11

PEANUTS HOTEL

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通 1-22-26

TEL 078-200-5848

公式 HP :https://www.peanutshotel.jp/公式 Instagram :https://www.instagram.com/peanutshotel/公式 Facebook :https://www.facebook.com/peanutshotel/

「ピーナッツ」とは



「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

PEANUTS 75周年について

しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト(https://www.snoopy.co.jp/)

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」(https://www.facebook.com/SnoopyJapan)

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」(https://x.com/snoopyjapan)

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」(https://x.com/snoopy_jp_info)

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」(https://www.instagram.com/snoopyindailylife)

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」(https://www.tiktok.com/@peanuts_jp)

