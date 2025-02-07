【大丸下関店】SHU matsukura×NiJi＄uKe 展

株式会社 大丸松坂屋百貨店

2024年秋、大丸下関店にオープンした美術画廊では月替わりの企画展を開催いたしております。2月は、SHU matsukura(シュウマツクラ)とNiJi＄uKe(ニジスケ)の2人展です。下関初お目見えの新作原画も多数展示販売いたします。会期中の来場者様特典といたしまして、作家のInstagramフォローでノベルティをさしあげます。

SHU matsukura

HONG KONG SHU matsukura 2024HONG KONG SHU matsukura

10号(53 x 53cm)

キャンバス・アクリル

Bugimekko SHU matsukura 2024Bugimekko SHU matsukura

4号(30 x 30cm)

キャンバス・アクリル

NiJi＄uKe

Tiger2024_02 NiJi＄uKe 2024Tiger2024_02 NiJi＄uKe

30号(91.0x72.7cm)

キャンバス・アクリル

ブタ NiJi＄uKe 2024ブタ NiJi＄uKe

4号(24.2x33.3cm)

キャンバス・アクリル

SHU matsukura(シュウ マツクラ) プロフィール

1981年10月1日 大阪生まれ

2000年 独学でペンを取り絵描きの道へ。大阪の戎橋で路上販売をスタート。

2002年 表現の主軸となる「Sweet Rock Town」を創り出す。

2004年 大阪での長いストリート活動を経て、日本中のアートイベントなど様々なイベントに参加。

2006年 アジア最大のアートイベントであるデザインフェスタ初出店。

2007年 アートストリーム人気投票、第1位。

2009年 テレビ大阪、企画協力 通算2回のメインビジュアル担当。

2010年 ご当地ブギーのストラップ発売開始し、I LOVE OSAKAのストラップが月100万円の売り上げを出す。

国内、海外あちこち旅をして絵を学ぶ。旅とカメラ、音楽と人との出会いを何もよりも愛する絵描きです。バックパックを担いで世界中にどこにでも行きます。

NiJi＄uKe(ニジスケ) プロフィール

1987年8月7日 広島生まれ

宝塚造形芸術大学産業デザイン学科卒業。

関東に拠点を移し作家活動を始める。

色彩をリアルから違和感のないズレと心地好い作品作りを。

自身の感性を頼りにフォーヴィスムの世界観のアラ・プリマ技法でキャンバスに描く。

現在動物のモチーフ中心に創作活動中。

通常のキャンバス作品から20mクラスの壁画制作、立体作品など挑戦中です。

皆さんに楽しんでもらえる作品制作をがんばります^^

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ

大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000

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