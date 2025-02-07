【大丸下関店】SHU matsukura×NiJi＄uKe 展

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株式会社　大丸松坂屋百貨店


2024年秋、大丸下関店にオープンした美術画廊では月替わりの企画展を開催いたしております。2月は、SHU matsukura(シュウマツクラ)とNiJi＄uKe(ニジスケ)の2人展です。下関初お目見えの新作原画も多数展示販売いたします。会期中の来場者様特典といたしまして、作家のInstagramフォローでノベルティをさしあげます。


SHU matsukura



HONG KONG SHU matsukura 2024
HONG KONG SHU matsukura

10号(53 x 53cm)


キャンバス・アクリル









Bugimekko SHU matsukura 2024
Bugimekko SHU matsukura

4号(30 x 30cm)


キャンバス・アクリル





NiJi＄uKe



Tiger2024_02 NiJi＄uKe 2024
Tiger2024_02 NiJi＄uKe

30号(91.0x72.7cm)


キャンバス・アクリル








ブタ NiJi＄uKe 2024
ブタ NiJi＄uKe

4号(24.2x33.3cm)


キャンバス・アクリル





SHU matsukura(シュウ マツクラ) プロフィール


1981年10月1日　大阪生まれ


2000年　独学でペンを取り絵描きの道へ。大阪の戎橋で路上販売をスタート。


2002年　表現の主軸となる「Sweet Rock Town」を創り出す。


2004年　大阪での長いストリート活動を経て、日本中のアートイベントなど様々なイベントに参加。


2006年　アジア最大のアートイベントであるデザインフェスタ初出店。


2007年　アートストリーム人気投票、第1位。


2009年　テレビ大阪、企画協力　通算2回のメインビジュアル担当。


2010年　ご当地ブギーのストラップ発売開始し、I LOVE OSAKAのストラップが月100万円の売り上げを出す。


国内、海外あちこち旅をして絵を学ぶ。旅とカメラ、音楽と人との出会いを何もよりも愛する絵描きです。バックパックを担いで世界中にどこにでも行きます。



NiJi＄uKe(ニジスケ) プロフィール


1987年8月7日 広島生まれ


宝塚造形芸術大学産業デザイン学科卒業。


関東に拠点を移し作家活動を始める。


色彩をリアルから違和感のないズレと心地好い作品作りを。


自身の感性を頼りにフォーヴィスムの世界観のアラ・プリマ技法でキャンバスに描く。


現在動物のモチーフ中心に創作活動中。


通常のキャンバス作品から20mクラスの壁画制作、立体作品など挑戦中です。


皆さんに楽しんでもらえる作品制作をがんばります^^





【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】


〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ


大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000



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