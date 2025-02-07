【大丸下関店】SHU matsukura×NiJi＄uKe 展
2024年秋、大丸下関店にオープンした美術画廊では月替わりの企画展を開催いたしております。2月は、SHU matsukura(シュウマツクラ)とNiJi＄uKe(ニジスケ)の2人展です。下関初お目見えの新作原画も多数展示販売いたします。会期中の来場者様特典といたしまして、作家のInstagramフォローでノベルティをさしあげます。
SHU matsukura
HONG KONG SHU matsukura 2024
HONG KONG SHU matsukura
10号(53 x 53cm)
キャンバス・アクリル
Bugimekko SHU matsukura 2024
Bugimekko SHU matsukura
4号(30 x 30cm)
キャンバス・アクリル
NiJi＄uKe
Tiger2024_02 NiJi＄uKe 2024
Tiger2024_02 NiJi＄uKe
30号(91.0x72.7cm)
キャンバス・アクリル
ブタ NiJi＄uKe 2024
ブタ NiJi＄uKe
4号(24.2x33.3cm)
キャンバス・アクリル
SHU matsukura(シュウ マツクラ) プロフィール
1981年10月1日 大阪生まれ
2000年 独学でペンを取り絵描きの道へ。大阪の戎橋で路上販売をスタート。
2002年 表現の主軸となる「Sweet Rock Town」を創り出す。
2004年 大阪での長いストリート活動を経て、日本中のアートイベントなど様々なイベントに参加。
2006年 アジア最大のアートイベントであるデザインフェスタ初出店。
2007年 アートストリーム人気投票、第1位。
2009年 テレビ大阪、企画協力 通算2回のメインビジュアル担当。
2010年 ご当地ブギーのストラップ発売開始し、I LOVE OSAKAのストラップが月100万円の売り上げを出す。
国内、海外あちこち旅をして絵を学ぶ。旅とカメラ、音楽と人との出会いを何もよりも愛する絵描きです。バックパックを担いで世界中にどこにでも行きます。
NiJi＄uKe(ニジスケ) プロフィール
1987年8月7日 広島生まれ
宝塚造形芸術大学産業デザイン学科卒業。
関東に拠点を移し作家活動を始める。
色彩をリアルから違和感のないズレと心地好い作品作りを。
自身の感性を頼りにフォーヴィスムの世界観のアラ・プリマ技法でキャンバスに描く。
現在動物のモチーフ中心に創作活動中。
通常のキャンバス作品から20mクラスの壁画制作、立体作品など挑戦中です。
皆さんに楽しんでもらえる作品制作をがんばります^^
【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】
〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ
大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000
HP:https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/
Instagram:https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/
Facebook:https://www.facebook.com/daimaru.shimonoseki
X:https://twitter.com/daimarushimo