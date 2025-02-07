デジタルサイネージを体感できるショールームを東京本社（赤坂）に開設しました【プロテラス】
株式会社プロテラス
展示製品ラインナップ
- LEDビジョン SMD自立スタンド
（P1.953mm、P2.976mm、P3.91mm W1,000×D628.5×H2,040mm）
- LEDビジョン COB & SMD
（P0.9375mm、P1.25mm、P1.56mm、P1.875mm W600×H337.5mm）
- 透過LEDビジョン
（P3.91mm W1000mm×H2000mm）
- キューブLEDビジョン
（480角×5面(P2.5mm)、512角×5面(P4mm) W480mm×H480mm）
- 屋外用スクエアLEDビジョン
（W960×H960×D123.5）
- 43型 両面サイネージ
（W606.08mm × H1318.5mm × 44.8mm
- 43型 屋内用スタンド縦型ディスプレイ、55型 屋内用スタンド縦型ディスプレイ
- 43型 縦型 電子ポスター、55型 横型 電子ポスター
ショールームの記事はこちら :
https://www.proteras.co.jp/blog/2055/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202502_prtimes
LEDビジョン SMD自立スタンド
キューブLEDビジョン
お問い合わせはこちら :
https://www.proteras.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202502_prtimes
この度、株式会社プロテラスは港区赤坂にある東京本社の3Fにショールームを開設しました。
プロテラスが提供するデジタルサイネージ、LEDビジョン製品やコンテンツを体感いただけます。
ご利用を希望の際には、プロテラスのお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
展示製品ラインナップ
- LEDビジョン SMD自立スタンド
（P1.953mm、P2.976mm、P3.91mm W1,000×D628.5×H2,040mm）
- LEDビジョン COB & SMD
（P0.9375mm、P1.25mm、P1.56mm、P1.875mm W600×H337.5mm）
- 透過LEDビジョン
（P3.91mm W1000mm×H2000mm）
- キューブLEDビジョン
（480角×5面(P2.5mm)、512角×5面(P4mm) W480mm×H480mm）
- 屋外用スクエアLEDビジョン
（W960×H960×D123.5）
- 43型 両面サイネージ
（W606.08mm × H1318.5mm × 44.8mm
- 43型 屋内用スタンド縦型ディスプレイ、55型 屋内用スタンド縦型ディスプレイ
- 43型 縦型 電子ポスター、55型 横型 電子ポスター
ショールームの記事はこちら :
https://www.proteras.co.jp/blog/2055/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202502_prtimes
LEDビジョン SMD自立スタンド
キューブLEDビジョン
SiG、kininaruGAMES(キッズゲーム)などのサイネージコンテンツに関しても体験いただけます。
現在展示していない製品に関しましても、お問い合わせいただければ見学可能な場合もございますので、お気軽にお問合せください。
お問い合わせはこちら :
https://www.proteras.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202502_prtimes
■会社概要
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会社名：株式会社プロテラス
URL：https://www.proteras.co.jp/(https://www.proteras.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202502_prtimes)
代表者：代表取締役 山田 浩司
住所：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F
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●デジタルサイネージ全般のお問い合わせはこちら(https://www.proteras.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202502_prtimes)から