「CAPCOM FEBRUARY SALE」開催中！　ニンテンドーeショップ、App Store、Google Play ストアにセールラインアップを追加してアップデート！

株式会社カプコン

カプコン人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM FEBRUARY SALE」を各デジタルストアで開催中！



ニンテンドーeショップでは、現在セール中の「ロックマン」シリーズや『鬼武者』に加えて、本日より『大神 絶景版』がデジタルセールにラインアップ！



モバイルゲームでは、App Store に『バイオハザード RE:4』をはじめとした「バイオハザード」シリーズが登場。また、App StoreとGoogle Play ストア共通のラインアップとして『ロックマンX DiVE オフライン』『逆転裁判123 成歩堂セレクション』『ゴースト トリック』『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』などの人気タイトルがお買い得価格でセール中！



各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM FEBRUARY SALE」特設ページでチェック！

CAPCOM FEBRUARY SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/)

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■ニンテンドーeショップ

2025年2月26日（水）23:59まで

Nintendo Switch『大神 絶景版』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：990円（税込）

■ニンテンドーeショップ

2025年2月17日（月）23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2

Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1+Vol.2）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：990円（税込）



Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,362円（税込）

セール価格【70%OFF!!】：990円（税込）

Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【62%OFF!!】：1,490円（税込）

Nintendo Switch『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）

通常価格：5,082円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：990円（税込）

Nintendo Switch『鬼武者』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

■App Store

2025年2月13日（木）23:59まで

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【68%OFF!!】：2,500円（税込）

・iPhone / iPad / Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184

『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：990円（税込）

・iPhone / iPad / Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-2/id1640632223

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,990円（税込）

・iPhone / iPad

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229

・Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village-for-mac/id1640626745



『バイオハザード7 レジデント イービル』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【59%OFF!!】：800円（税込）

・iPhone / iPad / Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-7-resident-evil/id1640628954

■App Store / Google Play ストア

2025年2月26日（水）23:59まで

『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,310円（税込）

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdoff



『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,500円（税込）

セール価格【43%OFF!!】：1,990円（税込）

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja)

『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,990円（税込）

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

・Android

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,990円（税込）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick

『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）

通常価格：800円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：600円（税込）

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

・Android

ダウンロード無料（アプリ内課金）

アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※全てのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

ほかにも人気タイトルが多数セール中！ 「CAPCOM FEBRUARY SALE」特設ページでお気に入りを探してみよう！

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/

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