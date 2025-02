儚く溶けるような口どけと、濃厚な味わいに魅了されるテリーヌが誕生。「VANI（バニ）」から「テリーヌ」を新発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、バニラ香る甘く豊かなスイーツを展開する【VANI(バニ)】より、「テリーヌ」を2月15日(土)に新発売いたします。

この度、通年商品のラインナップとして新たに、バニラ香る濃厚かつ滑らかなケーキが加わります。

ニュージーランド産の生乳からつくられたグラスフェッドバター(※)とナチュラルチーズを練り込んで仕立てた、なめらかで濃厚にも関わらず、儚く溶けるようなテリーヌが誕生。マダガスカル産バニラの香りをまとわせ、一口ごとに広がる優雅な風味は特別なひとときへとあなたを誘います。

冷凍のまま味わえば、ひんやりと口どけを楽しむアイスケーキに。

しっかりと解凍すれば、なめらかさ際立つテリーヌに。

口どけの違いも楽しみながら、VANIがお届けする魅惑の味わいを是非ご堪能ください。

各日数量限定となりますので、販売時間に合わせてどうぞお早めに。

※バター中ニュージーランド製造バター85%以上使用

※グラスフェッドとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◆商品概要

【商品名】テリーヌ

【価 格】1個入 3,240円(税込)<冷凍商品>

【発売日】2025年2月15日(土)~

<販売時間>OPEN~ / 17:30~

※各日数量限定販売につき無くなり次第終了

※当日の販売状況によって時間が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。

◆ブランドストーリー

バニラ、それはお菓子にとってのパフューム。

熟成された希少なバニラの鞘から、

バニラビーンズを取り出し、

とっておきの素材にまとわせれば

軽やかにも、ミステリアスにも、

お菓子はドラマティックに変化する。

バニラが贅沢に香り立つ、

甘く、豊かな VANI -バニ- の物語。

◆商品のご案内

【期間限定商品】バニラフォンテーヌ

マダガスカル産のバニラとニュージーランドでつくられたバターを練り込み、しっとりと焼き上げたVANI特製のケーキです。

バニラの華やかな香りとブラウンシュガーのやさしい甘さが織りなす、優雅で満たされる贅沢なハーモニーをお楽しみいただけます。

4個入:1,944円(税込)

※期間限定・数量限定につき、無くなり次第終了

SAND COOKIES(サンドクッキー)

バニラを混ぜ込んで、薄く焼き上げたクッキーです。

間にはバニラ風味のチョコレートをはさみ、繊細なバニラの香りを重ね合わせました。

9枚入:1,080円(税込)

18枚入:2,160円(税込)

27枚入:3,240円(税込)

CAKE(ケーキ)

バニラが主役のマドレーヌ生地にレモンピールを入れ、しっとり焼き上げた、バニラの花のように可憐でエキゾチックな魅力が詰まったケーキです。

4個入:1,296円(税込)

MILLEFEUILLE(ミルフィユ)

サクサクとしたパイを3枚に重ね、間にはバニラを使用した軽やかなクリームをはさみました。

芳醇な甘い香りがふんわりと広がる、華やかなミルフィユです。

8個入:1,296円(税込)

12個入:1,944円(税込)

COOKIE BOX(クッキーボックス)

バニラの多彩な魅力を4種類のクッキーで表現しました。オリジナルデザインの四角い缶に入った、数量限定のクッキー缶です。

(写真左から)「ロザス」「キプフェル」「ブールドネージュ」 「ディアマン」

24個入: 2,592円(税込)

<販売時間> OPEN~

※各日数量限定販売につき無くなり次第終了。

※当日の販売状況によって時間が変更になる

場合がございます。予めご了承下さいませ。

TART(タルト)

マスカルポーネチーズにバニラを加えた、

とろりとなめらかなバニラクレームを楽しむタルトです。濃厚なダマンド生地にはレモンピールで爽やかな香りのアクセントを。

2個入 1,296円(税込) <冷凍商品>

<販売時間> OPEN~ / 17:30~

※各日数量限定販売につき無くなり次第終了

※当日の販売状況によって時間が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。

◆店舗情報

店舗名称:VANI(バニ) 阪神梅田本店

住 所:〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 B1

お問合せ:06-6345-3243

営業時間:10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

<公式ホームページ> https://va-ni.jp

<公式インスタグラム>https://www.instagram.com/vani_vanilla_official/

◆会社情報

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、

バニ、ウーフィ