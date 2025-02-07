2025年電子書籍特別企画「電撃文庫レジェンドセレクション」フェアスタート！　約31年のレーベル史で活躍したレジェンド作家ら9名の小説を数珠つなぎに紹介！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫では、2025年の電子書籍特別企画として「電撃文庫レジェンドセレクション」フェアを2025年2月7日（金）より開催いたします。

電撃文庫の約31年の歴史のなかで活躍した作家の中から、今回は9名をピックアップして数珠つなぎに紹介して参ります。

お得な電子フェアを展開のほか、電撃文庫公式Ｘではプレゼントキャンペーンも実施いたします。

■電撃ノベコミ+ 特設ページ：https://dengekibunko.jp/novecomi/fair/legend/

■電撃文庫公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/bunko_dengeki

第1弾「電撃文庫レジェンドセレクション THE 鎌池和馬」

記念すべき第1弾は、鎌池和馬先生をピックアップ！

『とある魔術の禁書目録』や『とある暗部の少女共棲』などの「とある」シリーズほか、『ヘヴィーオブジェクト』、『未踏召喚://ブラッドサイン』、『アポカリプス・ウィッチ 飽食時代の【最強】たちへ』、『赤点魔女に異世界最強の個別指導を！』など多数作品を刊行しています。

▼電子書籍フェア

開催期間：2025年2月7日（金）～2月20日（木）

https://bookwalker.jp/campaign/39127/

※ストアにより価格・対象タイトルが異なる場合があります

※開催期間・日時は予告なく変更になる場合がございます



▼電撃文庫公式Ｘ フォロー＆リポストキャンペーン

抽選で10名に図書カードNEXT3,000円をプレゼント！

応募期間：2025年2月14日（金）23:59迄

応募方法や注意事項は、対象のポストをご覧ください

https://x.com/bunko_dengeki/status/1887695773875511423

電撃文庫とは

1993年6月創刊の文庫レーベル。 電撃文庫ではこれまで、 ファンタジー、 SF、 ミステリー、 ラブコメなど、 ジャンルを問わないオリジナルなエンターテインメント作品を刊行してまいりました。

現在活躍中の人気作家の多くは、 創刊と同年にスタートした小説・イラストの新人登竜門「電撃大賞」より誕生しています。 アニメ、 コミック、 実写映画、 ゲーム、 音楽、 イベントなど、さまざまなメディアミックスも展開。「電撃文庫」は幅広い層の方々に楽しんでいただいております。

毎月10日頃発売。

関連情報

■電撃文庫・電撃の新文芸公式サイト：https://dengekibunko.jp/

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