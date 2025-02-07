2/15(土)17:30～ SHAZNA 30周年記念ライブツアー初日をニコニコで独占生中継が決定！

株式会社ドワンゴ

ロックバンドの「SHAZNA」デビュー30周年を記念した全国ツアー「30th Anniversary Clubhouse Tour 2025' 『Lovers' Feast～同窓会の締めくくりに…』」が2月15日(土)品川club exよりスタートいたします。ニコニコ生放送ではツアー初日公演の模様を独占生中継いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1043_1_b5fce7ef4067d2006f9c00d97dbd8d8d.jpg ]

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※タイムシフト期間：30日間（何度でも視聴可）

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ライブ情報

SHAZNA 30th Anniversary Clubhouse Tour 2025' 『Lovers' Feast～同窓会の締めくくりに…』



" Lilac Valentine 2025 "

2月15日〈土〉東京・品川プリンスホテル クラブeX



" Sophia & Melty Case "

3月1日〈土〉千葉 稲毛K'S DREAM



" Promise Eve & Raspberry Time "

３月2日〈日〉埼玉 西川口 LIVE HOUSE Hearts



" Pure Hearts & 10th Melty Life "

3月22日〈土〉群馬 前橋DYVER



" SINGLE OLDIES "

3月23日〈日〉栃木 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya(VJ-2)



" Gold Sun & Silver Moon "

3月30日〈日〉大阪 心斎橋 RUIDO



～Tour Final～

5月3日 〈土〉東京・品川インターシティホール



◎全会場 17:00開場 17:30 開演

■チケット情報

e+ http://eplus.jp/shazna/

ローソン http://l-tike.com/shazna/

ぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2447194

■関連リンク

SHAZNA公式X https://x.com/shazna_1993