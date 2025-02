大人気アプリゲーム「ブルーアーカイブ」より「便利屋68」の公式スピンオフ！『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』第4巻が本日2月7日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、「コミックグロウル」にて好評連載中の『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』第4巻が本日2月7日(金)に発売することをご案内致します。また、発売を記念した電子書籍フェアも実施中です。

大人気アプリゲーム『ブルーアーカイブ』から、「便利屋68」を主役としたスピンオフコミック第4巻が登場!

陸八魔アル率いる「便利屋68」は、学園都市・キヴォトスで”なんでも屋”を営んでいる。

不良物件に転売、アカウントの乗っ取り……。

散々な日々に、さすがの便利屋もお手上げ?

■商品概要

作品名:ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌4

漫画:野際かえで

原作:ブルーアーカイブ

仕様:B6判/180P/付録カード付き

※電子版には付録カードは付属いたしません。

価格:990円(10%税込)

発行:株式会社ブシロードワークス

発売:株式会社KADOKAWA

商品ページURL:https://comic-growl.com/article/blueaka_benri68

■ヴァイスシュヴァルツ 特典カード封入!

「便利屋68」

■店舗購入特典

【アニメイト有償特典】ビッグアクリルスタンド

【アニメイト無償特典】クリアファイル

【メロンブックス有償特典】アクリルスタンドフィギュア

【メロンブックス無償特典】クリアファイル

【ゲーマーズ有償特典】つながるアクリルチャームセット

【ゲーマーズ無償特典】クリアファイル

【まんが王有償特典】アクリルスタンド

【まんが王無償特典】イラストカード

【応援店】イラストペーパー

■電子書籍フェア開催!

開催内容:2024年7月8日(月)~21日(日)

対象作品:

▼30%OFF

『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』 1巻

▼期間限定無料

『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』 連載版 1~3話

▼無料試し読み増量

『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』 1巻

詳細URL:

https://gekkan-bushi.com/topics/ebookfair_250207_bluearchive/

■「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト!

「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新!

「思わず”唸る”ような作品を。遠くまで”轟く”ような作品を。」

コミックグロウル:(https://comic-growl.com/)

公式X:(https://x.com/comic_growl)

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)野際かえで (C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)BUSHIROAD WORKS