µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó À»ÀØºù¥öµÖÅ¹¤Ç¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHASHIBIRO LOVERs¡×¤ò2/24¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ
µþ²¦¥°¥ëー¥×¤Ç¥³¥¹¥á¤òÃæ¿´¤ËÀ¸³è»¨²ß¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢°Ê²¼ µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó)¤Ï¡¢2025Ç¯£²·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Çµþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó À»ÀØºù¥öµÖÅ¹£³³¬Ê¸¶ñÇä¾ì¤Ë¤Æ¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHASHIBIRO LOVERs¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー£¶Ì¾¤Ë¤è¤ë
¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦ºîÉÊ¤À¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHASHIBIRO LOVERs¡×¥Ï¥·¥Ó¥í¥é¥Ðー¥º¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹
¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦½é¿´¼Ô¤ÎÊý¡¢´û¤ËÌ¥ÎÏ¤Î¥È¥ê¥³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤É¤¦¤¾¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÅ¹ÊÞ:µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó À»ÀØºù¥öµÖÅ¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯2·î24¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡¢¨2·î18Æü¡Ê²Ð¡ËÄêµÙÆü
»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00¡Ê¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï19¡§00¤Þ¤Ç¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.keio-atman.co.jp/
µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó¤ÏÀ¸³è»¨²ßÁ´ÈÌ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÊ£¹çÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æµþ²¦±èÀþ¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¶ñ¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢Èþ¾ÑÉÊ¤ä²ÈÄíÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Öµþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó¡×¤È¡¢¥·ー¥º¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Öatman atman¡×¡¢¥³¥¹¥áÀìÌçÅ¹¡Öatman atman ¥³¥¹¥á¡×¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡ÖÊë¤é¤·¡¦³Ú¤·¤à¡¦¹©É×¤¹¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ¸³è»¨²ß¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£