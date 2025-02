イード、「エンタメプリント」の新コンテンツ、『リボルバー』の映画前売券付きブロマイドを2月7日より販売開始

株式会社イード

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋、以下 イード)は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、『リボルバー』の映画前売券付きブロマイドを2025年2月7日(金)正午より販売開始いたします。

■映画前売券付きブロマイドについて

エンタメプリントで販売する映画前売券付きブロマイドは、あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、映画の前売券が付いたブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントするものです。映画鑑賞の記念に保存してお楽しみいただけます。

今回は新コンテンツとして『リボルバー』(2025年2月28日公開)の映画前売券付きブロマイドを2025年2月7日(金)正午より販売開始いたします。

販売サイト:https://ticket.entame-print.jp

ブロマイドは全5種類ランダムで、販売価格は、一般1,800円(映画前売り券:1,600円、ブロマイド:200円の合計・税込)です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。各劇場のホームページなどで、上映日時や座席を指定のうえ、ご鑑賞ください。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)

また、映画前売券付きブロマイドを購入した方限定で、チョン・ドヨン、チ・チャンウク、イム・ジヨン、オ・スンウク監督 4名の直筆サイン入りポスターが2名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。映画前売券付きブロマイドをご購入の方全員が抽選対象となります。賞品発送時期は2025年3月(予定)で、当選は発送をもって代えさせていただきます。

■『リボルバー』について

『新しき世界』『アシュラ』など、幾多の韓国ノワールの傑作を送り出している制作会社サナイピクチャーズが新たに放った渾身の一作。それが究極のリベンジ・ノワール『リボルバー』だ。警察内の汚職スキャンダルに巻き込まれた刑事スヨンは、恋人の罪を被る見返りに大金をもらう“約束”をし、服役する。しかし出所した彼女の前には誰も現れなかった…誰が裏切った!?裏切り者に必ず約束を果たさせるため、そして人生を取り戻すため、スヨンはリボルバーを手にたった一人で決死の闘いに身を投じていく…。

登場人物は全員悪人、誰が敵で味方なのかもわからないスリリングなストーリー展開に観る者全てが引き込まれる、傑作ノワールのメガホンをとったのは、『無頼漢 渇いた罪』に続きチョン・ドヨンとタッグを組んだオ・スンウク。女性を主人公にした希少なノワール映画としても注目を集め、第33回釜日映画賞で作品賞、助演女優賞(イム・ジヨン)、撮影賞の3部門を受賞し、第45回青龍映画賞では5部門にノミネート。さらに第25回釜山映画評論家協会賞・大賞を受賞するなど賞レースでの注目も高い一本だ。

権謀術数渦巻く闇の世界をつき進んでいく主人公スヨンには、『キル・ボクスン』で本格的なアクションに挑戦したチョン・ドヨン。徹底的に感情を抑制し、全身に静かな迫力をみなぎらせた演技で新境地を開いた。共演には「江南Bサイド」のチ・チャンウク。強烈な怪演を披露し、韓国映画製作家協会賞で助演男優賞を受賞。さらに「ザ・グローリー~輝かしき復讐~」のイム・ジヨン、「イカゲーム」のイ・ジョンジェ、『密輸 1970』のキム・ジョンスなど映画、ドラマで活躍する豪華キャストが集結し、先の見えない復讐劇に深みを与える。

<STORY>

夢に見たマンションへの入居を待ちわびていた警察官スヨン(チョン・ドヨン)は、恋人(イ・ジョンジェ)の突然の裏金問題に巻き込まれ、“すべての罪を被ってくれるなら大きな補償を約束する”と謎の男アンディ(チ・チャンウク)に持ち掛けられる。スヨンはこれを受け入れ刑務所に入ることに。

そして2年後の出所日、刑務所の前で彼女を待ち伏せしていたのは、見知らぬ謎の女ユンソン(イム・ジヨン)だった。何かが間違っていると直感したスヨンは、大金も家も、失ったすべてを取り戻すために、補償を約束したアンディを探しまわる。そしてこの背後にある巨大な勢力と向かい合うことになるのだったが…

タイトル:『リボルバー』

監督:オ・スンウク

出演:チョン・ドヨン、チ・チャンウク、イム・ジヨン、キム・ジョンス、イ・ジョンジェ

原題:리볼버

字幕翻訳:福留友子

提供:ツイン、Hulu

配給:ツイン

公式サイト:https://revolver-movie.com/

(C) 2024 PLUS M ENTERTAINMENT, SANAI PICTURES AND STORY ROOFTOP ALL RIGHTS RESERVED.

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル81におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当:徳田

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL:https://www.iid.co.jp/