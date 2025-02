SEE SEEより “ February Collection for SEE SEE ” が登場。

株式会社アーバンリサーチ

2025年2月14日(金)、静岡挽物と西海岸のカルチャーを融合させたホームウェアブランドSEE SEEの “ February Collection for SEE SEE ” が、ブランドとして初のIN SHOPであるURBAN RESEARCH KYOTOで販売をスタートします。

▶販売方法についてはこちらから(https://media.urban-research.jp/?p=648900&preview=1&_ppp=7cf03b263b#sales-attention)

SEE SEEオリジナルのアイテムにアップデートをかけ、超軽量・強撥水・ハイストレッチ生地からなるハイパフォーマンスなアイテムが今季も登場。オーバーシルエットを基調とした、素材へのこだわりが随所に見られる9型を発表します。



また、February Collection for SEE SEEを体現するビジュアルをリリース。

ぜひインスタグラム(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)からもご覧ください。

“ February Collection for SEE SEE ”

アイテムラインナップはこちら(https://media.urban-research.jp/news/648900/)からご覧ください。

SEE SEE

伝統工芸<静岡挽物>を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

Instagram@ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/#)

【販売日】

2025年2月14日(金)



【発売日・販売店舗】

アーバンリサーチ KYOTO(https://www.google.com/url?q=https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/&sa=D&source=docs&ust=1738818686673933&usg=AOvVaw2pTrtcYZFu_k3r63pYykJG)

※ 販売方法については下記をご確認ください。

Instagram@ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

【販売方法】

※ ご購入は、おひとり様各品番各色1点のみとさせていただきます

※クーポンなどによるお値引きは対象外とさせていただきます。

※ 本商品に関して、お取り置き・店舗通販・KYOTO店以外へのお取り寄せ

はお断りさせていただきます。



▼発売日の店頭販売について

2025年2月14日(金)発売日当日は、整列開始時間から抽選開始時間までの時間に販売個数以上のお客様がお並びいただいた場合、抽選の上、整理券をお渡しさせていただく場合がございます。なお、この整理券の番号は店内へご案内する順番を表し、ご購入をお約束するものではございません。

※ 抽選となった場合、整理番号のお渡しはお一人様一枚までとさせていただきます。

[1] 整列開始時間

10:30~

[2] 抽選開始時間

10:45~

▶︎店頭販売についてはこちらを必ずご一読ください(https://media.urban-research.jp/news/648900/)