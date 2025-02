【McQueen】マックイーン2025年春夏キャンペーンを公開

株式会社ケリングジャパン アレキサンダー マックイーンディビジョン

ランステファン城、カーマーゼンシャー、ウェールズ

謎めいた力によって結ばれた、城、陸地、海岸を行き交う登場人物たち。

限界の時を迎えた光がそれらの距離を縮めます。

グレン・ルックフォードが撮影とディレクションを手がけたマックイーンの2025年春夏キャンペーンは、アイルランド地方の伝承に登場するバンシーが持つ、大胆で容赦ない精神を探求します。それは、マックイーンの歴史と、クリエイティブ・ディレクターのショーン・マクギアーが受け継いできたアイルランドの伝統に根ざしたものです。

「バンシーは、アイルランドで育った私の幼少期の想像の中でとても存在感のある人物でした。そして最近、私にとって新たな意味を持つようになりました。彼女は他者とのつながりを駆り立てる自由な何かだと感じています。」

ショーン・マクギアー

このコレクションはバンシーを具現化したものです。シャープでひねりの効いたテーラリングや、クモの巣レース、プリーツシフォン、シルククレポン、細く裂かれたシルクオーガンザなど息をのむほど美しいファブリックは、すべて手作業で仕上げられ、細部まで手が込んでいます。カラーパレットは、アイボリー、シルバーグレー、ブラックにイエローとオレンジがアクセントとなり、力強さと儚さのバランスを映し出します。アクセサリーは彫刻的で、バンシーの言い伝えに登場する様々な物にインスパイアされたジュエリーです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CrTSlpHfYtQ ]

CREDITS

Creative Director: Sean McGirr

Photographer & Director: Glen Luchford

Art Director: Christopher Simmonds

Stylist: Sarah Richardson

Casting Director: Julia Lange

Hair: Gary Gill

Make-up: Daniel Sallstrom

Nails: Ama Quashie

Movement Director: Meshach Henry

Production: Farago Projects

Models: Libby Bennett, Sara Caballero, Li Cheng Yuan, Owen Ruppersburg, Ajus Samuel, Douta Sidibe, Lina Zhang

Music: Consistent Dedication by Heartworms, courtesy of Speedy Wunderground (PIAS)

South London’s Heartworms, the solo project from Jojo Orme, dips into dark synth pop and gothic aesthetic to create her post-punk electronic sound. Her lyrics are of a literary quality, packaged in siren-sweet vocals over dog barks, fierce guitar riffs, and out-of-kilter grooves.

【お問合せ先】

アレキサンダー・マックイーン クライアントサービス

0120-992-297

https://www.alexandermcqueen.com