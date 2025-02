『NEEDY GIRL OVERDOSE』の3周年記念ポップアップが大阪で開催中！限定グッズも登場！

株式会社タブロー

株式会社ワイソーシリアス、株式会社タブローは、様々な豪華絵師たちによる『NEEDY GIRL OVERDOSE』(※)のイラストを、美術館をテーマにした企画展、「ニディガ展3(スリー)」で発売したグッズをメインにしたポップアップが開催中です。

■(※) NEEDY GIRL OVERDOSEとは



累計約200万本ダウンロード達成を発表した、承認欲求強めな女の子との配信生活アドベンチャーゲーム『NEEDY GIRL OVERDOSE(ニーディガールオーバードーズ)』。

■イベント概要

入場制限がございましたが、2月8日からはどなたでも自由に店内にご案内できるようになります。

物販入場:無料

出店期間:2025年2月1日(土)~2月11日(火・祝)

営業時間:11:00~20:00 ※最終入場は19:30の部までとなります。

場 所:なんばマルイ2F 〒542-0076 大阪市中央区難波3-8-9

■展示情報(大阪店舗限定)

ポップアップでは、ニディガ展3のメインビジュアルにもなった超てんちゃんを等身大パネルで展示中です。

『ニディガ展3(スリー)』お久しぶり(@imlllsn/X)描き下ろしキービジュアルイラスト

■大阪店舗限定購入者特典

大阪店舗限定の購入特典として、3,000円ご購入いただいた方に、「ニディガ展3(スリー)」で大きな絵画として展示したBerryVerrine(@berryverrine/X(https://x.com/berryverrine))のイラストが付いたカイロをプレゼントしております。

本特典は無くなり次第終了となっております。

3,000円以上ご購入者特典カイロ

■大阪店舗限定商品追加

この度、2月8日(土)から大阪店舗にて数量限定で特別なラッキーバッグを販売いたします。

本商品には、総額30,000円相当の豪華なグッズに加え、カイロ、チェキ、缶バッジ、ショッパー、さらにラッキーバッグ限定のメインビジュアルがプリントされたステッカーがセットになっております。

販売価格は15,000円となっており、数量限定でのご提供となりますので、お早めにお求めください。

大阪店舗限定ラッキーバッグ■RPキャンペーン

公式Xアカウントでは、2月5日より『NEEDY GIRL OVEDOSE』オフィシャルアカウントをフォロー、該当ポストをリポストした方から抽選で1名様に「みんなのパペットちょうてんちゃん」と「激エモCDアクキー全5種セット」をプレゼントいたします。

「みんなのパペットちょうてんちゃん」と「激エモCDアクキー全5種セット」

▽該当ポストはこちら

https://x.com/needygirl_o/status/1887101166875763161





本イベントに関する詳しい情報や追加情報は特設サイト及び下記Xをご確認ください。



▽X(旧Twitter)

NEEDY GIRL Official(@needygirl_o/X)(https://x.com/needygirl_o)



▽公式サイト

https://www.needygirl.shop/anniversary3

■注意喚起

※開店前の整列や集合はご遠慮ください。

※混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。

※掲載の情報は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

※販売価格・掲載内容・商品画像は変更になる場合がございます。

※特典をランダム配布させていただく場合は、お客様自身で絵柄をお選び頂くことはできません。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。

※グッズは数に限りがあります。 売切れの際はご容赦ください。

※グッズにより購入個数制限を設けさせていただく場合がございます

ライセンス表記:(C)WSS playground

NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL事務局

代表者:代表取締役 阿蘇 駿

電話番号:050-3706-6050

MAIL:infobiz@tableau-x.jp



資本金:3,000,000円

事業内容:グッズ企画・制作・販売、イベントの制作

URL: https://tableau-x.jp/(https://tableau-x.jp/)



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE事務局

URL:お問い合わせ | NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE (internetangel.shop)(https://internetangel.shop/inquiry)



(C)Why so serious, Inc. All Rights reserved.

(C)WSS playground