海洋ごみ問題について学ぶ 小学校高学年向け出張授業 in 港楽小学校を開催！「海洋ごみ削減」啓発のためのオリジナル教材・動画を活用

一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県は、2025年1月31日(金)に「海洋ごみ問題について学ぶ小学校高学年向け出張授業 in 港楽小学校」を佐鳴予備校(株式会社さなる)および八千代エンジニヤリング株式会社と協力し、開催いたしました。このイベントは、日本財団が推奨する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

イベント概要

・開催概要 :海洋ごみ問題について学ぶ 小学校高学年向け出張授業 in 港楽小学校

・日時 :2025年1月31日(金)午前9時35分~11時20分

・開催場所 :名古屋市立港楽小学校 体育館

・参加人数 :児童70名(4年:27名、5年:43名)

・協力団体 :名古屋市立港楽小学校、八千代エンジニヤリング株式会社、株式会社さなる(佐鳴予備校)

特別授業「メリ夫と学ぼう!海洋ごみ」

本イベントでは、「海と日本プロジェクトin愛知県」と株式会社さなる(佐鳴予備校)・八千代エンジニヤリング株式会社との協力により制作されたオリジナル教材「メリ夫と学ぼう!海洋ごみ」動画・ワークシートを活用。動画の出演者である加藤勇輝先生の登場に、子どもたちから歓声と驚きの声が上がりました。

テレビ愛知エコキャンペーンマスコットキャラクターメリ夫、佐鳴予備校公式キャラクターのさなじいも登場し、身近な海での経験・体験と学校で習う学習内容をリンクさせ、理科の教科内容の定着・発展と同時に「海を守ろう」という子どもたちの気持ちを引き出していきました。

“海がもっと好きになった”大成功を収めたコンテンツ!

授業以外にも、子どもたちをもっと海好きにする工夫を随所に施した本イベントは、終始子どもたちの笑顔でいっぱいに。「めりおっと体操」「海の生き物風船バレー」などで体と頭を動かしたり、日本の伝統的な漁法である「カツオの一本釣り」の疑似体験を行ったりして、漁師の苦労を肌で感じてもらいました。

会場に展示した「海洋プラスチックごみ」(ラムサール条約登録湿地である、名古屋市の藤前干潟で採取)を触った生徒からは「こんなにごみが落ちているなんて知らなかった。海をもっときれいにしたい」「授業が楽しかった。海が好きになった。もっといろいろ知って、魚を助けたい」などの声が聞かれました。

「メリ夫と学ぼう!海洋ごみ」授業動画&ワークシートを無料WEB公開!

本イベントで使用されたオリジナル授業動画「メリ夫と学ぼう!海洋ごみ」と関連ワークシートは、テレビ愛知公式サイト「海と日本プロジェクトin愛知県」特設ページで公開しています。

小学校高学年を主なターゲットとし、理科・社会・算数・総合の4教科の教科内容に海洋ごみ問題をミックスさせ、「きれいな海を守ろう」と小学生に考えてもらうことを目的として作成されました。

授業動画は、計4本。1本あたり10分から最大15分程度とし、短時間で効率良く学べます。教科内容のおさらい・発展的学習をしながら探究学習につなげることができるため、学校での教科指導の一部やご家庭、環境団体のイベント等でも広く活用いただけます。

今後も一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県は、本イベントのようなごみ問題に関するイベントを実施し、きれいな環境づくりに貢献していく所存です。

<団体概要>

団体名称︓一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県

活動内容︓愛知県を対象地域とした海と日本プロジェクトを推進する。

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

