八千代エンジニヤリング×「海と日本プロジェクト in 愛知県」×佐鳴予備校　小学校向け「海洋ごみ削減」啓発動画を制作・無料WEB公開

八千代エンジニヤリング株式会社(本店:東京都台東区、代表取締役社長執行役員:高橋 努)は、一般社団法人海と日本プロジェクト in愛知県(所在地:愛知県名古屋市、代表理事:丸崎 敏夫、以下「海と日本プロジェクト in 愛知県」)および株式会社さなる(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:佐藤登美恵)が運営する佐鳴予備校と共同で、小学校高学年を対象とした「海洋ごみ削減」啓発動画を制作しました。このプロジェクトは、日本財団「海と日本プロジェクト CHANGE FOR THE BLUE」の一環として行われ、地域社会への海洋ごみ問題の啓発と教育の推進を目指しています。



本教育コンテンツは、海洋ごみ問題の何が問題なのか 、どのような対策が必要なのかをわかりやすく小学生に伝えることを目的としています。実際の授業での活用を想定した動画 教材やワークシートを通じ、海洋ごみ問題に対する理解を深め、次世代を担う子どもたちが解決策を考え、行動するきっかけを提供します。

教育コンテンツの概要

テーマ: 海洋ごみ問題

対象:小学校高学年

科目:理科、社会、算数、総合

教材タイトル:小学生のための海のがっこう「メリ夫※と学ぼう!海洋ごみ」

内容:

理科:海とわたしたちのつながりを考えよう ~食べる・食べられる~

URL:https://www.youtube.com/watch?v=qxj7YlTf1m4

社会:海とみんなのくらしを考えよう ~海のごみはどこから?~

URL:https://www.youtube.com/watch?v=3vvLZSbh_0c&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=3vvLZSbh_0c&t=1s)

算数:海と世界のこれからを考えよう ~海の中にはごみがいっぱい!?~

URL:https://www.youtube.com/watch?v=2y3c7zXjOVw

総合:海のごみ問題

URL:https://www.youtube.com/watch?v=8wQ4h8suNIY

本教育コンテンツは、動画教材とワークシートで提供され、授業のなかで簡単に活用することができます 。また、テレビ愛知のホームページやYouTubeなどでも公開されており、いつでもどこでも見ることのできるコンテンツとなっています。

※メリ夫(メリお):テレビ愛知が実施している「テレビ愛知エコキャンペーン」のために企画されたマスコットキャラクター。

共同制作の背景と効果

弊社は、海洋ごみ問題の啓発を目的とした動画を、2022年に海と日本プロジェクトin 愛知県と共同で制作しました。この取り組みをさらに発展させ、今回は小学校の授業での活用を視野に入れた教育コンテンツを制作しました。

本教育コンテンツは、理科、社会、算数、総合学習などの科目と連動し、学びながら海洋ごみ問題という社会課題を考えることができる構成としています。教材の制作にあたっては、子どもたちへの指導経験が豊富な佐鳴予備校と協力し、教育現場で実際に役立つ内容としました。

海洋ごみ問題は、自然環境や生態系に深刻な影響を及ぼすだけでなく、地域社会や経済にも悪影響を与えるグローバルな社会課題です。

今回、異業種である3社が協力することで、それぞれの専門性を活かし、教育コンテンツの質を向上させました。動画や教材には、弊社が収集した海洋ごみのモニタリングデータを活用し、子どもたちが親しみやすいキャラクター(テレビ愛知エコキャンペーンマスコット:メリ夫/佐鳴予備校公式キャラクター:さなじい)や、同世代の子どもたちを起用しています。これにより、子どもたちに海洋保護への具体的な行動を促す強力なツールとなると考えています。

今後の展望

本教育動画を通じて、地域社会における環境意識の向上に寄与するとともに、持続可能な社会づくりを推進していきます。また、さらなる環境保護活動への関心を喚起することを期待しています。

会社概要

一般社団法人海と日本プロジェクトin 愛知県

事業内容:私たちを支えてくれる海の現状を伝え海を未来へつないでいくためのアクションの輪を日本全国に広げていく日本財団の海と日本プロジェクトの愛知県として2022年10月に設立。

住所 : 〒460-8325 愛知県名古屋市中区大須2-4-8(テレビ愛知内)

代表者 :代表理事 丸崎 敏夫

設立 : 2022年10月

URL :https://aichi.uminohi.jp/

株式会社さなる

佐鳴予備校の教育理念:学力を以て社会に貢献する人材の育成

事業内容:小学生・中学生・高校生の学習および進路指導、各種講座・模擬試験などの実施、教育に関する出版事業、教材制作

住所 : 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-8

代表者 :代表取締役CEO 佐藤登美恵

設立 : 1965年4月

URL :https://www.sanaru.jp/index.html