『風のクロノア 1&2アンコール』が75％OFFで1,370円(税込)！Amazonにて最大90%OFFのバンダイナムコエンターテインメントSTEAMキーコードセールが開催中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントがAmazonにてSTEAMキーコードセールを開催したことをお知らせいたします。

■セール期間： 2025年2月13日（木）まで

■セール会場： https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info(https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info)

【ピックアップタイトル】

『風のクロノア 1&2アンコール』75％OFF！

販売価格：5,478円（税込）⇒セール販売価格：1,370円（税込）

『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』75％OFF！

販売価格：3,960円（税込）⇒セール販売価格：990円（税込）

『Tales of ARISE』63％OFF！

販売価格：4,400円（税込）⇒セール販売価格：1,628円（税込）

『.hack//G.U. Last Recode』90％OFF！

販売価格：8,360円（税込）⇒セール販売価格：836円（税込）

『PAC-MAN WORLD Re-PAC』80％OFF！

販売価格：3,520円（税込）⇒セール販売価格：704円（税込）

『鉄拳8 Ultimate Edition』40％OFF！

販売価格：14,960円（税込）⇒セール販売価格：8,976円（税込）

『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』80％OFF！

販売価格：7,678円（税込）⇒セール販売価格：1,536円（税込）

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』90％OFF！

販売価格：8,360円（税込）⇒セール販売価格：836円（税込）

すべてのラインナップはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info

■権利表記

『鉄拳8 Ultimate Edition』

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『風のクロノア 1&2 アンコール』

風のクロノア(TM) 1＆2アンコール & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』

みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『.hack//G.U. Last Recode』

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

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※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。