『モンスターハンター ブリッジ』を予約しよう！ 公式Xにてパビリオン予約開始記念キャンペーン開催！
いよいよ4月13日（日）の開催が迫ってきた大阪・関西万博。
パビリオンの2か月前抽選予約申し込みがはじまったことを記念して、『モンスターハンター ブリッジ』の公式Xアカウント（@MH_BRIDGE_JP）にて“パビリオン予約開始記念”プレゼントキャンペーンを開催します。
賞品は、1円単位で旅行代金のお支払いに利用できるJTBトラベルギフト20,000円分を、なんと抽選で5名様にプレゼント！ 大阪・関西万博へのご旅行にぜひご活用ください！ また、『モンスターハンター ブリッジ』オリジナルモバイルバッテリーも20名様に抽選でプレゼントします！
参加方法は『モンスターハンター ブリッジ』公式Xアカウント（@MH_BRIDGE_JP）をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストするだけ！ どなたでも簡単にご応募できますので、ぜひご参加ください！！
■キャンペーン期間：2025年2月7日（金）～2025年2月20日（木）17:00まで
■賞品
下記のいずれかを抽選でプレゼント！
・JTBトラベルギフト20,000円分 5名様
・『モンスターハンター ブリッジ』オリジナルモバイルバッテリー 20名様
■『モンスターハンター ブリッジ』パビリオン予約開始記念キャンペーン 公式サイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250207/bridge-reservation-cp/
■第3回大阪・関西万博チケットキャンペーン情報
さらに、カプコンでは第3回大阪・関西万博入場チケットプレゼントキャンペーンも開催中！ 「CAPCOM ID」に登録して簡単なアンケートに答えるだけで、どなたでも応募可能です。応募締め切りは2025年3月25日（火）17:00まで！ こちらへもぜひご応募ください！
■第3回大阪・関西万博入場チケットプレゼントキャンペーン公式サイト
https://www.capcom-games.com/mh-bridge/ja-jp/ticket-cp/?utm_source=sns_x&utm_medium=expo2025(https://www.capcom-games.com/mh-bridge/ja-jp/ticket-cp/?utm_source=sns_x&utm_medium=expo2025)
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