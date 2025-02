Izumii、デビューEP『Back to Zero』リリースEryngii Recordsより本日配信開始

The Orchard Japan

東京とニューヨークを結ぶエレクトロポップデュオIzumiiが、本日待望のデビューEP『Back to Zero』をEryngii Recordsより正式リリース。

ドラムンベース、J-POP、ヒップホップを融合させたサウンドが特徴の本作は、Izumiiならではのアンビエントで未来的なサウンドスケープと、感情を揺さぶるメロディが詰まった作品になっている。

ストリーミングはこちら: https://eryngii.art/B20PR

先行シングル「Back to Zero」と、今年1月に発表された「Murasaki」に続き、本EPでは創造的な再生、精神的な成長、そして新たなスタートに必要なレジリエンスをテーマに、5つのトラックを通じてディストピア的でありながらも、希望に満ちた世界観へとリスナーを導く。

トラックリスト:

- Back to Zero- Don’t Talk ft. Malik English- Murasaki ft. Haku- Push to Drive- Nostalgia

『Back to Zero』は、新たなステージの境界に立つときに感じる不安、興奮、未知の感覚を表現した作品。本EPは、破壊と再生を繰り返す創作のサイクルを映し出し、アートが持つ可能性や、アートを通した終わりなき変容の旅を描き出す。

サウンド面では、UK・ドイツのリキッドドラムンベース、ニューヨークのトラップリズム、J-POPのキャッチーなメロディを織り交ぜ、多彩な音楽的影響を取り入れている。「Murasaki」では日本人ラッパーHakuをフィーチャーし、異なるスタイルを巧みに融合。一方、NYを拠点とするアーティストMalik Englishを迎えた「Don’t Talk」では、より生々しくエモーショナルなテイストがアルバムにエッジを加える。全体を通して、哀愁と高揚感、幻想的でありながらも力強いサウンドが、Izumiiの個性をより一層引き立たせる。

ミュージックビデオも公開予定

EPのリリースに伴い、2月19日に「Don’t Talk」のミュージックビデオを公開予定。

IzumiiのクリエイティブディレクターであるHayatoshi Sudaが監督を務め、東京のアンダーグラウンドなネオンの光に包まれたサイバーパンクの世界観を映し出した映像作品となっている。

ミュージックビデオ視聴はこちら:

Back to Zero: https://www.youtube.com/watch?v=tMwsEygd5zo

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tMwsEygd5zo ]

Murasaki: https://www.youtube.com/watch?v=b4xK472VPrc

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=b4xK472VPrc ]

東京にて結成されたIzumiiは、Ken Isaacs(ボーカル、作詞・作曲)とHayatoshi Suda(クリエイティブディレクター、エンジニア、ビジュアルデザイナー)の二人から成るデュオ。東洋と西洋の文化的要素を融合させた音楽性で、聴く人々に新たな視点を与えるサウンドを作り上げている。

Eryngiiとは

2023年にNYCでRobert Ramirez, Rikitaro Suzuki, Tadashi Beddieの3人によって設立された新興音楽レーベル。日米の音楽の交差点を探求することをモットーとしており、ユニークで魅惑的な音楽を創り出すアーティストを世界へと届ける。

HP: https://eryngiirecords.com/

Instagram: https://www.instagram.com/3ryng11/

Facebook: https://www.facebook.com/eryngiirecords